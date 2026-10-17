Fue en un inmueble de la calle Figueroa Alcorta al 200. Dos hombres descendían en el elevador cuando cedió el cable que lo sostenía.

Un hombre herido al cortarse el cable de un elevador

Dos hombres de 65 y 31 años resultaron lesionados este jueves por la tarde en Comodoro Rivadavia, luego de caer desde una altura cercana a los dos metros al ceder el cable de un elevador en el que se desplazaban.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en un inmueble ubicado sobre la calle Figueroa Alcorta al 200. Personal de la Comisaría Seccional Tercera intervino tras recibir un pedido de asistencia realizado por una mujer, quien alertó que su hermano y otro hombre habían sufrido una caída.

Según el relato recabado por los efectivos, ambos ocupantes se encontraban descendiendo en el elevador cuando, por motivos que deberán establecerse, cedió el cable que sostenía el mecanismo. Como consecuencia, cayeron al suelo desde una altura estimada de casi dos metros.

Ante la situación, los policías solicitaron la intervención del servicio de emergencias médicas 107 para asistir a los heridos.

El hombre de 65 años, propietario del inmueble, presentaba una herida sangrante en el tobillo izquierdo, por lo que el equipo médico dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Regional. Fue acompañado por su hermana durante la derivación.

En tanto, el hombre de 31 años manifestó que concurriría por sus propios medios al mismo centro asistencial para recibir atención médica.

No se difundieron detalles sobre la evolución de ambos lesionados, ni se precisaron las causas que provocaron la falla del elevador.