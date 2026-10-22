Tres vecinos retuvieron a un ladrón en la calle Tres Sargentos

El sospechoso habría ingresado por la fuerza, tras violentar una ventana. La propietaria y dos testigos lograron retenerlo.

Un joven de 22 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves, acusado de intentar robar una vivienda ubicada en la calle Tres Sargentos al 3000, en el barrio Juan XXIII.

El hecho ocurrió cerca de la 1:40, cuando la propietaria se presentó en la guardia de la Comisaría Quinta para solicitar asistencia. Según relató, había sorprendido a un hombre dentro de su domicilio, al que habría ingresado por la fuerza tras violentar una ventana del frente de la vivienda.

La mujer, con la ayuda de dos testigos, logró reducir y retener al sospechoso hasta la llegada de los efectivos policiales. Al intervenir en el lugar, los uniformados constataron que el joven tenía una notebook marca Lenovo, de color azul, guardada en una bolsa de compras, presuntamente con intenciones de sustraerla.

De acuerdo con fuentes policiales, el aprehendido presentaba lesiones leves que habría sufrido durante el forcejeo con las personas que lo retuvieron.

Tras el procedimiento, intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las tareas de rigor y la correspondiente secuencia fotográfica. Además, se confirmó la existencia de cámaras de seguridad en una vivienda lindante que habrían registrado el episodio. Las imágenes serán incorporadas a la investigación judicial por el presunto delito de robo en grado de tentativa.