Ingresó al patio de una vivienda en Jorge Newbery

El sospechoso, de 24 años, fue interceptado tras irrumpir un domicilio del pasaje Eloff al 2100.

Un joven de 24 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en el barrio Jorge Newbery, luego de ingresar al patio de una vivienda ajena tras trepar el cerco perimetral. La intervención policial se inició a partir del llamado de una vecina que advirtió la maniobra y alertó a la Seccional Segunda.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 00:10, cuando una mujer de 60 años se comunicó telefónicamente con la guardia policial para informar que había observado a un hombre ingresar a un predio ubicado sobre el pasaje Eloff al 2100. La testigo aportó detalles sobre la vestimenta y la contextura física del sospechoso, lo que permitió orientar la búsqueda.

Al llegar al lugar, los efectivos advirtieron que el portón exterior estaba abierto. En ese momento, el joven salió corriendo desde el patio hacia la calle, pero fue interceptado y reducido a pocos metros del acceso.

Luego, el personal policial inspeccionó el perímetro para descartar la presencia de otras personas y asegurar el inmueble. Los uniformados también se contactaron con el propietario, quien se encontraba circunstancialmente en la casa de un familiar y se presentó poco después para verificar el estado de la vivienda.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, que realizó tareas de planimetría, registros fotográficos y mediciones del cerco perimetral para documentar el presunto escalamiento.

El hecho fue puesto en conocimiento de la funcionaria fiscal de turno, Carolina Lovera, y de la representante de la Oficina Judicial, Aldana Puentes.

Según se informó, el joven permanecería alojado en la dependencia policial, imputado por el delito de violación de domicilio, a disposición del juez penal Ariel Tedesco y a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.