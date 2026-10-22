El hecho ocurrió este jueves en el barrio Ciudadela. El hombre, de 24 años, fue aprehendido luego de arrojar piedras contra la vivienda y agredir al propietario.

Ingresó a la casa de su vecino, lo golpeó por problemas con su hijo y terminó detenido

Un hombre de 24 años fue detenido este jueves a las 05:54 de la madrugada, luego de ingresar a la casa de un vecino, arrojar piedras y golpearlo en el rostro.

Según informó la Policía, los efectivos acudieron al lugar tras un pedido de intervención por disturbios en una vivienda. Al llegar, observaron al agresor arrojando piedras contra la casa.

En ese momento, el damnificado salió de la vivienda con sangre en los labios y manifestó que el joven había ingresado a su domicilio y lo había golpeado con los puños en el rostro.

De acuerdo con el relato de la víctima, el conflicto estaría relacionado con problemas previos entre el agresor y uno de sus hijos.

El hombre fue aprehendido y quedó detenido por una presunta violación de domicilio y lesiones leves.