Detenido por intentar robar en un supermercado

Fue en un supermercado de Avenida Chile. Un hombre fue detenido tras intentar hurtar productos y lesionar a una efectivo policial durante el forcejeo. La sargento debió ser asistida médicamente.

Un hombre de 47 años fue detenido este martes a las 20:12 tras intentar sustraer mercadería en un supermecado ubicado en avenida Chile al 1600, en Comodoro Rivadavia, agrediendo a una efectivo policial durante el procedimiento.

El hecho comenzó cuando personal de seguridad privada del supermercado alertó al personal policial que cumplía funciones de adicional, sobre un sujeto que ocultaba productos entre sus prendas. Al intentar interceptarlo en la salida, el individuo reaccionó de manera violenta. Según el reporte oficial, el sospechoso hizo caso omiso a las órdenes de la uniformada y comenzó un forcejeo para intentar evadir la detención.

Con la colaboración del personal de seguridad, la sargento logró reducir al sujeto hasta la llegada de refuerzos. Tras el palpado de seguridad, se constató que el hombre escondía un queso azul de 220 gramos, valuado en 7.700 pesos. Durante el altercado, la efectivo policial sufrió una lesión en el dedo meñique de su mano izquierda y fue mordida en el muslo de su pierna izquierda por un can que se encontraba en el lugar. La sargento fue trasladada a un centro médico para recibir asistencia.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional Quinta y quedó a disposición de la justicia. En el caso intervinieron la funcionaria de fiscalía Belén De la Canal, la oficial judicial Aldana Puentes y el juez de turno, Ariel Tedesco, bajo las actuaciones del oficial ayudante Leandro Yañes.