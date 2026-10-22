Lo sorprendieron con una rueda robada y cayó tras intentar escapar

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en el barrio Pietrobelli. El neumático fue devuelto al propietario de un Renault Clio que tenía un vidrio roto.

Un hombre de 34 años fue aprehendido este jueves, cerca de la 1, luego de que efectivos policiales lo detectaran cuando corría con una rueda de auxilio por el barrio Pietrobelli.

Según la información policial, al advertir la presencia de los agentes, arrojó el neumático en la esquina de Misiones y 13 de Diciembre y continuó la fuga. Los efectivos lo interceptaron poco después, en el cruce de Pasaje Domingo Savio y 13 de Diciembre.

Durante un rastrillaje por el sector, los policías localizaron un Renault Clio estacionado en Misiones al 2184 que presentaba la rotura del vidrio trasero izquierdo. Su propietario, de 74 años, reconoció la rueda recuperada como perteneciente a su vehículo.

Personal de Policía Científica realizó las pericias fotográficas en el lugar bajo la supervisión del sargento Gastón Vargas. La fiscal de turno, Carolina Lovera, dispuso que el neumático fuera restituido a su dueño mediante el acta correspondiente.

Por disposición de la Oficina Judicial, representada por Aldana Puentes, el detenido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de Ariel Tedesco, hasta la audiencia de control de detención.