Será este jueves desde las 20 ante Corrientes Interior con quien viene de caer 8-5 en el cierre de la fase de grupos.

Comodoro juega los cuartos de final del Argentino C17 de futsal

La selección comodorense masculina C-17 de fútbol de salón se medirá este jueves con Corrientes Interior por los cuartos de final del Torneo Argentino de Clubes de la categoría que se desarrolla en San Miguel de Tucumán.

El partido, que se jugará en el Microestadio San Martín, dará comienzo a las 20 y se podrá ver -como el resto de los partidos- por YouTube a través del canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

El elenco, que dirige Juan Ignacio Barrientos cerró con una derrota su participación en el Grupo “C” al caer 8-5 ante precisamente Corrientes Interior, quien fue el ganador invicto de la zona.

Los goles del elenco chubutense los anotaron Enzo Muñoz, Marcelo Carrasco, Dante González, mientras que en el segundo tiempo, convirtieron Matías Mercado -de penal- y Walter Toledo.

Los tantos de la FeICoFuSa los hicieron Simón Luxen, en tres ocasiones, Fabricio Maidana y Santino Benítez, Tiano Pérez y Felipe Glomba y Kevin Benítez.

En los otros grupos, Mendoza finalizó invicto y con puntaje ideal en el “A” al imponerse por 1-0 sobre Pico Truncado, mientras que en el otro juego, Mar del Plata le ganó 2-1 a San Rafael.

En el Grupo “B”, Caleta Olivia goleó 6-0 a Gualeguaychú, mientras que Rosario y Paraná no pudieron salir del cero, en el único empate sin goles registrado hasta el momento.

De esa manera, los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Rosario-Pico Truncado; Mendoza-Paraná; Corrientes Interior-Comodoro Rivadavia y Tucumán-Caleta Olivia. El resto de las selecciones finalizó su participación.

Panorama – Microestadio San Martín de Tucumán

MIERCOLES 21 – 3ª fecha

Grupo “A”

- Mar del Plata 2 / San Rafael 1.

- Mendoza 1 / Pico Truncado 0.

Grupo “B”

- Gualeguaychú 0 / Caleta Olivia 6.

- Paraná 0 / Rosario 0.

Grupo “C”

- Comodoro Rivadavia 5 / Corrientes Interior 8.

- Tucumán 6 / Río Grande 5.

Programa

JUEVES 22 – Cuartos de final

16:00 Rosario vs Pico Truncado.

18:00 Mendoza vs Paraná.

20:00 Corrientes Interior vs Comodoro Rivadavia.

22:00 Tucumán vs Caleta Olivia.