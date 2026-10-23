La actividad, que se desarrollará este sábado en el Gimnasio municipal Nº 2, dará comienzo a las 10.

El futsal promocional sigue con los cuartos de final del torneo Clausura

Con una programación que tendrá solo seis partidos, este sábado desde las 10 continuará el en Gimnasio municipal Nº 2, la definición del torneo Clausura 2026, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la actividad tendrá acción por los cuartos de final de la categoría C-11 2016. La programación tendrá además partidos de la fase clasificatoria de la C-11 2015.

A continuación se detalla la programación prevista para este sábado en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 24 (9:45+15’)

10:00 Vikingos FC vs Los Matadores; C-11, 2015, 10ª fecha.

10:40 Casino CR vs Asturiano; C-11, 2015, 10ª fecha.

11:20 PM FC Azul (4º) vs Halcones Dorados FC (5º); C-11, 2016, 4tos. de final D.

12:00 MyL Futsal (3º) vs Lanús Infantil (6º); C-11, 2016, 4tos. de final C.

12:40 La Súper Económica (2º) vs Lanús CR (7º); C-11, 2016, 4tos. de final B.

13:20 El Lobito Infantil (1º) vs Asturiano (8º); C-11, 2016, C-11, 2016, 4tos. de final A.