Cayó 6-4 ante Tucumán en una de las semifinales del torneo Argentino C-17 de futsal. El anfitrión jugará este sábado la final con Mendoza, que le ganó 4-2 a Rosario.

Comodoro perdió en alargue y jugará por el tercer puesto

La selección de Comodoro Rivadavia perdió este viernes en alargue ante Tucumán por 6-4 en una de las semifinales del Torneo Argentino C-17 de futsal y este sábado deberá jugar por el tercer puesto ante Rosario.

El partido, que se disputó en el Microestadio San Martín de Tucumán, había finalizado 4-4 en el tiempo regular.

En ese contexto, los goles de Comodoro, que llegó a estar abajo 1-4- los habían marcado Walter Toledo -en dos ocasiones-, Enzo Muñoz y Matías Mercado.

Mientras que para los dueños de casa, convirtieron en el tiempo regular Juan Ignacio Nanterne, Bautista Cabrera, Yulián Núñez y Mateo Sabate.

En el alargue, los goles tucumanos los hicieron Yulián Núñez de tiro castigo y el arquero Bautista Fuente, en contra de su valla.

El propio Yulián Núñez desperdició un tiro castigo dando su remate en el travesaño, mientras que Benjamín Páez -también por la misma vía-, la mandó por arriba.

A 48” del final, Comodoro tuvo una chance para achicar la desventaja, pero el tiro castigo de Enzo Muñoz fue atajado por el arquero Lisandro Toledo.

De esa manera, fue victoria de Tucumán por 6-4 y este sábado jugará la final por el título ante Mendoza, que en la otra semifinal, derrotó 4-2 a Rosario.

Los goles de la “Borravino” los marcaron Martiniano Mirabile, Valentín Garro en dos ocasiones y Bautista Maldonado. Joaquín Mercado y Galo Ojeda, convirtieron para los rosarinos.

Comodoro, mientras tanto, buscará terminar en el podio cuando se enfrente con el combinado de la ARoFuSa (Asociación Rosarina de Fútbol de Salón).

Este sábado dará por finalizado el torneo que organiza la Asociación Tucumana de Futsal y fiscalizada por la Confederación Argentina.

Desde las, 20, Comodoro se medirá con Rosario por el tercer puesto. El partido se podrá ver por YouTube a través del canal oficial de la CAFS.

Y a continuación, desde las 21:30, se jugará la final entre Tucumán y Mendoza, con transmisión de DeporTV, además del canal oficial de la Confederación Argentina.

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Panorama

VIERNES 23 – Semifinales

En el Microestadio San Martín

- Mendoza 4 (Valentino Garro 2, Martiniano Mirabile y Bautista Maldonado) / Rosario 2 (Joaquín Mercado y Galo Ojeda).

- Tucumán 4 (Yulián Núñez, Juan Ignacio Nanterne, Bautista Cabrera y Mateo Sabate). Alargue: 2 (Yulián Núñez y Bautista Fuente e/c) / Comodoro Rivadavia 4 (Walter Toledo 2, Enzo Muñoz y Matías Mercado). Alargue: 0.

Resultado global: 6-4 ganó Tucumán.

Programa

SABADO 24

En el Microestadio San Martín

20:00 Comodoro Rivadavia vs Rosario (3º puesto).

21:30 Tucumán vs Mendoza (Final).

Foto: Carlos Traine / CAFS.