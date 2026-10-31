Otto Hernández ganó en Esquel y se prepara para el Nacional de Neuquén

El arquero comodorense logró en el torneo del Club de Arquería Andino Patagónico, lo mejor del podio en la modalidad Libre.

El arquero de Comodoro Rivadavia, Otto Hernández, participó la semana pasada de un torneo en Esquel, organizado por el Club de Arquería Andino Patagónico (CAAP) donde logró lo mejor del podio en la modalidad Libre. Ahora, se prepara para competir el domingo 6 de diciembre en la Final Nacional en Neuquén.

Con el objetivo puesto en integrar la selección nacional, Otto Hernández sigue su planificación anual. “Ahora, estuve compitiendo en un torneo en Esquel, un certamen homologatorio ranqueable, en la modalidad Libre, que estoy haciendo toda la temporada, todo el año. Sigo persiguiendo los requisitos para poder entrar en la selección nacional, y estoy en cumplimiento del calendario que me presentaron”.

“Estoy muy contento, obtuve un primer puesto en el torneo de Esquel. Ahora, planifico la Final Nacional al aire libre, que junta a muchísimos arqueros del país a competir por el título nacional. Es organizado por Arqueros del Comahue, es en Neuquén, capital”.

“Este año estuve más reducido en competencias, porque tuve que priorizar el estudio. Estoy en el último año del secundario, en una escuela técnica, a full en un montón de cosas. Como estoy por egresar y en la última parte del año, nos están exigiendo mucho más, eso me hace tomar decisiones y enfocarme en eso”, aseguró Hernández.

Por último, el destacado competidor local de arquería, que cuenta con el apoyo de Comodoro Deportes, expresó. “En Esquel fueron muchas alegrías, me sentí cómodo, tuve sensaciones muy buenas, y ahora me sigo preparando para ir con todo al Nacional”, dimensionó Otto Hernández.

El torneo homologatorio al aire libre, es parte del calendario oficial de la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO) y fue clave para la clasificación a la Final Nacional en Neuquén. Se realizó el domingo 25 de octubre en el Estadio Municipal de Esquel y reunió a 47 arqueros de distintos puntos de la Patagonia. La fiscalización estuvo a cargo de Diana Carrizo, Esteban Mac Karthy y Alejandro Codina.