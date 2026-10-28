Arquería: Petroquímica viaja a La Plata para la Final Nacional 3D

La institución Kilómetro 8, que cuenta con el respaldo del Ente Comodoro Deportes, tomará parte del certamen con nueve atletas.

El Club de Tiro con Arco Petroquímica viajará este fin de semana con nueve atletas comodorenses a la Final Nacional en modalidad 3D en La Plata. También se preparan para competir en modalidad de Campo en La Rioja a mediados de noviembre, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

El certamen nacional será el cierre de calendario para la modalidad, competencia a la que asisten arqueros homologados, que participaron de diversas fechas rankeables a nivel nacional durante el año, cumpliendo con ciertos requisitos indispensables para poder ser de la partida.

Al respecto, durante la semana el presidente del club, Miguel Prat, se reunió con el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, en continuidad de las gestiones para el acompañamiento del Ente deportivo.

“La reunión con Hernán fue muy bien, como siempre nos recibe para escucharnos. En esta oportunidad nos juntamos para conversar sobre lo que queda en estos últimos meses. Desde el club tenemos representantes en las dos finales nacionales, tanto 3D en La Plata como en Campo en La Rioja”, comentó Prat.

Petroquímica participará con una delegación de nueve atletas: Fernando Matus (Raso masculino), Yevheniy Vdovitchenko (Raso masculino), Luciano Mena (Compuesto masculino), Guillermo Bratovich (Compuesto masculino), Ariel Rivas (Recurvo masculino), Juan Carlos Rodríguez (Tradicional masculino), Gabriel Rivas (Tradicional masculino), Víctor Hugo Rodríguez (Raso masculino) y su capitán y referente Miguel Prat (Tradicional masculino).

El sábado será una ronda de clasificación de 24 estaciones, que determinarán los clasificados a las eliminatorias del domingo, hasta llegar a semifinales y finales.

FINAL DE CAMPO EN LA RIOJA

Para las finales de modalidad campo el Club Petroquímica participará con cuatro representantes: Juan Carlos Rodríguez (Tradicional masculino), Miguel Prat (Tradicional masculino), Ariel Rivas (Recurvo masculino) y Guillermo Bratovich (Compuesto masculino +50).

El certamen se realizará en la Asociación de Tiro con Arco de La Rioja, el 21 y 22 de noviembre. “Charlamos sobre estas dos finales, los viajes de los arqueros y también de las actividades del club. Las clases, escuela, ampliación de días y horarios para que haya más participación de los chicos. La iniciación de tiro con arco empieza el martes 2 de octubre. Se hace el 2, 4, 7, 9 y 11 de noviembre. Son cinco clases en el club, para la gente que quiera empezar con la modalidad”, explicó.

“Fue muy positiva la reunión porque siempre tenemos las ideas y el apoyo de Hernán y el Ente para todo lo que encaramos”, sentenció Prat.