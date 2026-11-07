Néstor Girolami se quedó con la "pole" del TCR en Rosario

Néstor Girolami fue el más rápido de la clasificación de Bradesco TCR South America en el Autódromo de Rosario y se aseguró la pole position para la novena fecha de la temporada 2026. Al mando del Hyundai Elantra N TCR del equipo Hyundai MSA, el piloto argentino marcó un tiempo de 1’36”555/1000 para quedarse con el primer lugar.

La sesión tuvo una definición muy ajustada, con Joaquín Cafaro como escolta a apenas 0.067 segundos de Girolami. El uruguayo, representante del Uruguay Racing Team, ratificó el buen rendimiento de su Hyundai y consiguió una destacada segunda posición.

El tercer lugar quedó en manos de Leonel Pernía, con el Honda Civic Type R FL5 de Honda Racing, a 0.157 segundos del poleman. Su compañero de equipo, Tiago Pernía, finalizó cuarto a 0.391, mientras que Nelson Piquet Jr. completó los cinco primeros puestos con otro de los Honda Racing, a 0.444.

Camilo Trappa, con el Hyundai Elantra N TCR de Hyundai MSA, registró el sexto mejor tiempo, también a 0.444 segundos de la referencia. Juan Ángel Rosso (Paladini Racing) se ubicó séptimo, seguido por Raphael Reis (W2 Pro GP), Fabricio Pezzini (Paladini Racing) y Gabriel Moura (Cobra Racing Team), quienes completaron las diez primeras posiciones. Con estos resultados, el brasileño partirá desde el primer cajón en la segunda competencia de mañana por la inversión de grilla.

En la Q1 quedaron eliminados nueve pilotos. Adrián Chiriano se ubicó en el 13.º puesto, a 1.782 segundos del registro de referencia. Lo siguieron Lucas Carabajal (+1.811) y Fabián Yannantuoni (+1.871). Juan Manuel Casella finalizó 16.º, mientras que Enzo Gianfratti se ubicó 17.º. Más atrás quedaron S. Quirno, en el 18.º lugar; B. Massa, 19.º; Enrique Maglione, 20.º; y Javier Jacobson, quien completó la clasificación en la 21.ª posición.

En el campeonato, la ventaja de Leo Pernía se redujo en cinco puntos con respecto a Girolami. El argentino de Honda quedó con 440 y el de Hyundai ascendió hasta 387 unidades. Los resultados de mañana definirán quién llegará con chances a El Pinar de lograr la corona 2

El Gran Premio Paladini además de la actividad en pista también cuenta con la participación de Hyundai y Lynk & Co, dos marcas internacionales que tienen presencia en el campeonato a través de sus respectivos modelos de competición. Los últimos lanzamientos de ambas automotrices están presentes en Rosario. La participación de ambas marcas refleja el vínculo de la categoría con los fabricantes y la plataforma que representa el concepto TCR para el desarrollo y la promoción de sus productos a través del automovilismo deportivo.

La propuesta también tendrá un importante componente histórico con la presencia de los F1 Concept desarrollados por la familia Crespi y el Valtor, el proyecto argentino de superdeportivos de fabricación artesanal.

Este domingo volverá la actividad con las dos carreras habituales del reglamento TCR. Desde las 10 comenzará la primera competencia y a las 13 será la segunda que cerrará la novena fecha del TCR South America.

DECLARACIONES

“Pole position, la verdad que muy feliz, agradecido a todo el equipo de Damián Fineschi y al Hyundai MSA Hemos trabajado mucho para esta carrera, hemos encontrado un buen balance ya desde Posadas y ahora con kilos volver a ser competitivos era una incógnita, pero lo hemos logrado. No me esperaba realmente la pole porque en entrenamientos no estábamos tan contundentes y decidimos hacer un cambio para clasificación que terminó siendo muy positivo” (Néstor Girolami).

“Bueno, primero estoy feliz de conquistar la pole en la segunda carrera. Hemos estado trabajando mucho para siempre estar allí, dentro de la inversión. Entonces, es realmente muy bueno lanzar en primera en la segunda carrera. Tuvimos un problema en la Q2 con una pinchadura en el neumático delantero pero pudimos cambiarlo y hacer una vuelta rápida. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y vamos para arriba en la segunda carrera” (Gabriel Moura).

CLASIFICACION

1. Néstor Girolami (Hyundai MSA) – 1:36.555

2. Joaquín Cafaro (Uruguay Racing Team) – +0.067

3. Leonel Pernía (Honda Racing) – +0.157

4. Tiago Pernía (Honda Racing) – +0.391

5. Nelson Piquet Jr. (Honda Racing) – +0.444

6. Camilo Trappa (Hyundai MSA) – +0.444

7. Juan Ángel Rosso (Paladini Racing) – +0.708

8. Raphael Reis (W2 Pro GP) – +0.887

9. Fabricio Pezzini (Paladini Racing) – +1.422

10. Gabriel Moura (Cobra Racing Team) – +1.681

11. Gabryel Romano (Hyundai MSA)

12. Nicolás Fuca (Paladini Racing)

13. Adrián Chiriano (Honda Racing)

14. Lucas Carabajal (Scuderia URT)

15. Fabián Yannantuoni (Paladini Racing)

16. Juan Manuel Casella (Uruguay Racing Team)

17. Enzo Gianfratti (G Racing Motorsport)

18. Sebastián Quirno (Scuderia URT)

19. Bruno Massa (G Racing Motorsport)

20. Enrique Maglione (Scuderia URT)

21. Javier Jacobson (Scuderia URT)

CRONOGRAMA

Domingo 8

07:00 a 14:00 hs: Apertura de puertas y acreditaciones.

09:20 a 09:30 hs: RAS Rosario – Giros Autoclásicos y Sports

10:00 a 11:00 hs: TV Opening

10:13 a 10:44 hs: Carrera 1 – 25 minutos + 1 vuelta

10:50 a 11:10 hs: VIP Laps F. Crespi

11:00 a 11:40 hs: Pitlane Walk / Visita a boxes

11:15 a 11:35 hs: Fábrica – Acción promocional

11:40 a 11:50 hs: RAS Rosario – Giros Autoclásicos y Sports

11:55 a 12:35 hs: Paladini + Valtor VIP Laps – Acción promocional

13:00 a 14:00 hs: TV Opening

13:13 a 13:46 hs: Carrera 2 – 30 minutos + 1 vuelta