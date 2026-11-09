Quimsa resignó su invicto ante Instituto

La Fusión tuvo un flojo segundo tiempo y cayó en suplementario ante la Gloria por 92-88. El equipo santiagueño perdió su invicto y tendrá como próximo compromiso una gira por Corrientes.

Quimsa de Santiago del Estero resignó este domingo su invicto en la Liga Nacional de Básquetbol, al caer de local ante Instituto de Córdoba por 92-88, en un partido que se definió en suplementario, tras igualar en 81 el tiempo regular.

La Fusión comenzó mejor, con Méndez como protagonista y nueve puntos consecutivos para el local. Instituto no estuvo fino en el arranque, pero logró acomodarse con Whelan y Aguerre. El primer cuarto quedó en manos de los santiagueños por 28-18, impulsados también por el buen ingreso de Rutenberg.

En el segundo período, la visita ajustó la defensa y empezó a descontar con los triples de Whelan, Aguerre y Corbalán. Quimsa volvió a tomar distancia castigando desde el perímetro con Laterza y Solanas, y se fue al entretiempo arriba por 51-41.

Tras el descanso, la Gloria volvió a achicar la diferencia con apariciones de Garello y Lugarini. Un triple de Rutenberg buscó frenar la remontada, y la Fusión llegó al último cuarto con ventaja de 64-57. Instituto logró ponerse a tiro con acciones individuales de Vildoza y Whelan. Quimsa no encontraba respuestas en ataque y apenas convirtió tres puntos en cinco minutos, lo que le permitió a la visita pasar al frente.

En el cierre, Instituto llegó a sacar siete puntos de diferencia, pero Quimsa reaccionó con dos triples y libres de Laterza. Luego, Whelan convirtió uno de dos desde la línea, y los dirigidos por Victoriano alcanzaron la igualdad en 81 con dos nuevos libres de Laterza a falta de pocos segundos. Garello tuvo la última, pero no convirtió y el partido se fue a tiempo suplementario.

En el tiempo extra, Instituto cerró mejor el encuentro y encontró respuestas desde la línea de libres con Whelan y Aguerre para quedarse con la victoria por 92-88. Gastón Whelan fue clave con 26 puntos, mientras que Juan Pablo Corbalán aportó 21 tantos. En Quimsa, Ignacio Laterza terminó con 28 puntos, informó Prensa Quimsa.

Por otra parte, Regatas Corrientes, equipo que conduce el comodorense Martín Villagrán, se recuperó y le ganó de visitante a Racing de Chivilcoy por 80 a 68.

En el conjunto local se destacaron Romano, Delía y Valinotti, mientras que por el lado de Regatas sobresalieron Griffin, Ruesga y Centeno.

Además, San Martín de Corrientes obtuvo su primera victoria en la temporada al aplastar de visitante a San Lorenzo por 75-42.

Mateo Rearte fue el goleador del juego con 20 puntos, mientras que Lautaro Berra aportó 18 tantos para el primer triunfo dirigido ahora por Diego Vadell.