Juegan este miércoles desde las 18 en La Madriguera por la 8ª fecha del torneo Clausura Zonal A del fútbol de Comodoro Rivadavia. Ambos equipos lideran el grupo B.

Newbery y la CAI se enfrentan en la previa de un partido decisivo

Jorge Newbery recibirá este miércoles a Comisión de Actividades Infantiles por el partido que completará la 8ª fecha del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugará en La Madriguera, dará comienzo a las 18 y servirá como previa del partido decisivo que jugarán este domingo por el Torneo Regional Federal Amateur.

El árbitro principal del partido será Luis Fimiani, mientras que Yamila Ramos y Marcelo Ugarte actuarán como jueces de línea.

Newbery y la CAI llegan a este encuentro como líderes del Grupo B con 14 puntos, y ambos con una derrota. Seguramente y teniendo en cuenta de la importancia del partido de este fin de semana -a jugarse en el Estadio Municipal-, los dos equipos podrían presentar formaciones alternativas.

El “Lobo” llega entonado tras imponerse por 1-0 en el clásico ante Huracán -partido que terminó con incidentes-, mientras que la CAI viene de golear 3-0 a Laprida. El que gane este miércoles, se apropiará de la cima, mientras que si hay empate, los dos seguirán compartiendo la punta.

Cabe destacar que el partido de la categoría Reserva Especial se jugará desde las 15 en el estadio Domingo Perea, es decir la cancha del club Laprida.

Panorama de la 8ª fecha

DOMINGO 8

Zona “A”

- General Saavedra 1 / Deportivo Sarmiento 1.

- Deportivo Portugués 0 / Rada Tilly 1.

- Argentinos Diadema 3 / Próspero Palazzo 1.

Zona “B”

- USMA 1 / Huracán 3.

- Petroquímica 1 / Laprida 2.

MIERCOLES 11 (18:00 Primera – 15:00 Reserva)

- Jorge Newbery vs CAI.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Yamila Ramos y Marcelo Ugarte.

Cancha: Jorge Newbery.

Nota: El partido de Reserva se jugará en Laprida.