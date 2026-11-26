Estudiantes de cuatro primarias de Comodoro Rivadavia elaboraron manuales como parte del programa “Aulas Vivas”. El Fondo Editorial Municipal los publicará para la próxima edición de la feria.

En 2022, los primeros invernaderos escolares de “Aulas Vivas” abrieron un espacio de aprendizaje alrededor de la huerta. Con el tiempo, se convirtieron en aulas verdes donde los chicos trabajan en equipo y aprenden, a partir de la siembra, sobre alimentación saludable, biodiversidad, autocuidado y cuidado del ambiente. Parte de ese trabajo quedó plasmado en manuales escritos por los propios estudiantes.

La edición de esos materiales se anunció este jueves durante el cierre anual del programa, en la Chacra de Brisa Salud, en el Cordón Forestal. Allí se reunieron estudiantes y docentes de las escuelas primarias N.º 2 “Francisco Pietrobelli”, N.º 91 del barrio Sarmiento, N.º 146 de Kilómetro 3 y N.º 147 de Astra, junto a representantes del Municipio, la Provincia y el sector privado.

“Aulas Vivas” es una iniciativa de la Fundación Enfermeros Protagonistas y Brisa Salud y Bienestar que articula educación, salud y ambiente. Cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Ambiente municipal, PAE, el INTA y Supervisión Región VI.

“El aplauso es para los chicos y para todo lo que lograron”, dijo la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, quien asistió en representación del intendente Othar Macharashvili. La funcionaria destacó el trabajo colectivo en las huertas y señaló que sostener la experiencia requiere la participación del vivero municipal, organizaciones como Enfermeros Protagonistas y la UOCRA, y entidades como PAE, Fundación Brisa y la Provincia.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el papel de los docentes en el recorrido y la posibilidad de que los chicos construyan “su propio trayecto de vida”. Los manuales que elaboraron durante el año serán editados por el Fondo Editorial Municipal y llegarán a la próxima Feria del Libro.