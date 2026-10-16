El municipio invertirá 2 mil millones para el gas en Km 17

La primera etapa de la obra beneficiará de manera directa a más de un centenar de habitantes de ese sector de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

El intendente Othar Macharashvili mantuvo este viernes por la mañana un encuentro de trabajo con funcionarios locales y representantes comunitarios para ultimar los detalles del proyecto de red de gas destinado al barrio Kilómetro 17, una intervención prioritaria para la zona norte.

La iniciativa cuenta con una inversión presupuestaria con fondos propios que supera los $2.000 millones en su primera etapa y responde a una demanda histórica del sector. La compleja topografía del terreno y las inclemencias climáticas imponen desafíos técnicos, pero la provisión de este servicio esencial representa un eje fundamental para mejorar de forma sustancial la calidad de vida de las familias.

En ese marco, el intendente remarcó la importancia del trabajo articulado con la concejal Mariela Aguilar para consolidar respuestas concretas, al mencionar: “trabajando en armonía las cosas se aceleran y los vecinos se benefician”.

“Como vengo diciendo, la articulación entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante es el motor fundamental para destrabar proyectos de gran envergadura y concretar obras estructurales que transforman de verdad a los barrios”, enfatizó Macharashvili.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, indicó que el municipio ya cuenta con el proyecto definitivo elaborado por la empresa Camuzzi para dar el puntapié inicial a los trabajos. “Desde el primer día de la gestión el objetivo es acercar los servicios básicos a los vecinos”, apuntó el funcionario.

En ese orden, añadió: “se trata de una obra muy ambiciosa con dificultades técnicas debido a la topografía compleja; no obstante, el intendente Othar Macharashvili nos dio las instrucciones de llevarla adelante para que la comunidad pueda calefaccionarse durante la época invernal”. Asimismo, Ostoich puntualizó que “este es uno de los pocos municipios del país que realiza obras de redes de gas con fondos propios para sus vecinos”.

En sintonía, la concejal Mariela Aguilar destacó la relevancia de avanzar con obras de infraestructura que respondan a las necesidades reales de los habitantes y permitan acompañar el crecimiento demográfico del sector.

“La llegada del gas natural representa un avance fundamental para las familias, especialmente durante los meses de bajas temperaturas”, afirmó la edil, quien además valoró el trabajo articulado entre el municipio, el gabinete, los concejales y los representantes de la comunidad.