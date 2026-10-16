Suman tres camionetas para fiscalizar escombreras

La entrega de los vehículos cero kilómetro se concretó en el marco del pliego de concesión con la empresa Urbana. Las unidades, equipadas con rastreo satelital, serán destinadas a inspeccionar la recolección, el estado de contenedores y la gestión de escombreras.

Este viernes por la mañana, el municipio de Comodoro Rivadavia recibió tres camionetas cero kilómetro entregadas por la empresa Urbana, en el marco del cumplimiento formal con lo establecido en el pliego de condiciones de la concesión del servicio de Higiene Urbana que comenzó a operar en marzo.

Los nuevos rodados quedarán bajo la custodia de la administración municipal y se pondrán en funcionamiento de manera inmediata. Estarán destinados de forma directa a profundizar las tareas de inspección, control y fiscalización sobre las prestaciones de barrido, limpieza de iglúes y bateas, monitoreo de escombreras y la gestión integral de los residuos en los distintos barrios de Comodoro Rivadavia.