Prestaron motos a menores y terminaron con los vehículos secuestrados

Dos de los tres rodados retenidos el domingo en avenida Polonia habían sido cedidos a menores. El control también detectó falta de documentación, patente y seguro.

Tres motocicletas fueron secuestradas preventivamente durante un control vehicular realizado el domingo, alrededor de las 20.25, en el cruce de avenida Polonia y Combate de Obligado, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. En dos de los casos, los efectivos constataron que adultos habían facilitado los vehículos a menores de edad.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Seccional Tercera, que verificaba la documentación y las condiciones de los vehículos que circulaban por el lugar.

La primera moto interceptada fue una Zanella de 110 cc conducida por un joven de 18 años. El rodado carecía de patente colocada y el conductor tampoco contaba con la documentación exigida para circular.

Luego, los policías controlaron una Betamotor de 110 cc, dominio A1800XB, que circulaba sin seguro obligatorio. Durante la intervención comprobaron que su titular se la había prestado a su hijo menor de edad.

El tercer procedimiento involucró a una Motomel de 110 cc sin chapa patente ni documentación habilitante. Por ese caso se labró un acta por facilitar la conducción del vehículo a un menor.

Los efectivos confeccionaron las actas de infracción y trasladaron las tres motocicletas al patio de la dependencia policial, donde quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local.