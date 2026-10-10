Cayó en el Pueyrredón Maximiliano V., buscado por la Justicia

Fue en Frondizi y Chile. El hombre, de 28 años, era buscado por la Justicia desde el 1 de octubre.

Un hombre de 28 años, identificado como Maximiliano V., fue detenido este sábado por la mañana en el barrio Pueyrredón, luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10:30, durante un operativo de control e identificación de personas realizado en el cruce de las avenidas Frondizi y Chile.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos identificaron a Maximiliano V. y, al verificar sus datos en el sistema, comprobaron que registraba un pedido de captura vigente desde el 1 de octubre de 2026.

Ante esta situación, los uniformados lo detuvieron para trasladarlo a la dependencia policial correspondiente. El hombre permanecerá alojado en la comisaría hasta la realización de la audiencia de control de detención.