La protección costera del Chenque registra 15% de avance

El gobernador Torres recorrió la obra que busca preservar infraestructura estratégica frente a la erosión marítima. En paralelo, la Provincia ejecuta la recuperación de sectores de la Ruta Nacional N° 3, que alcanza un 35% de avance. Las obras se financian con recursos provinciales y forman parte del Plan Galina.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, supervisó este viernes el avance de las obras de protección costera en el Cerro Chenque y del Sistema Modular sobre la ruta Nacional N° 3, en Comodoro Rivadavia, ejecutadas en el marco del Plan Galina con una inversión provincial superior a los $9.400 millones.

Durante la recorrida, el mandatario provincial también destacó los avances del nuevo pluvial y las gestiones vinculadas a la obra del futuro acueducto de la ciudad, iniciativas fundamentales para resolver déficits históricos de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los comodorenses.

Sobre la obra del enrocado, Torres destacó: “es una obra muy importante para Comodoro Rivadavia: son más de 400 viajes, ocho por día, que se hicieron para conseguir la cantera que se adapte al enrocado, que viene avanzando muy bien”.

“Junto con el Sistema Modular, donde ya se está pavimentando gran parte de la Ruta 3, los trabajos avanzan a muy buen ritmo, de acuerdo con lo comprometido por la empresa”, aseguró el gobernador.

En ese sentido, sostuvo: “estamos más que satisfechos con el avance” y valoró que se haya logrado una cantera más cercana para la provisión del material. “Eso hizo más eficiente el trabajo, redujo costos y permitió que podamos avanzar con las dos obras en conjunto”, explicó.

El titular del Ejecutivo remarcó además: “esta es una obra que, incluso siendo tan compleja, se está ejecutando rápidamente y cumpliendo con lo establecido en el pliego”.

ENROCADO DE KM 5

Asimismo, Torres se refirió al proceso licitatorio para el enrocado costero de Kilómetro 5, una intervención reclamada desde hace décadas por los vecinos del sector.

“Esperamos que, para fin de año, podamos adjudicar el enrocado de Kilómetro 5 para darle una solución definitiva a todo un barrio que viene reclamando desde hace 20 años y que atraviesa una situación crítica, porque en los últimos años el mar avanzó y generó incertidumbre entre los vecinos que viven en primera fila”, expresó.

PLUVIAL Y ACUEDUCTO

En el marco de las obras que la Provincia lleva adelante a través del Plan Galina, el mandatario también destacó los avances del nuevo pluvial.

“Se están haciendo los premoldeados para lo que será el ducto pluvial y se está trabajando muy rápido. Es una obra fundamental para la ciudad y, si la hubiéramos tenido en 2017, la realidad habría sido muy diferente, sin tantas familias afectadas por la inundación”, señaló.

Torres sostuvo que se trata de “una obra esencial, que en su momento se anunció y no se hizo, y que hoy se está concretando con recursos provinciales, en el marco de un Convenio de Compensación de Deuda”.

“Parece algo fuera de lo común, pero lamentablemente durante mucho tiempo en Comodoro Rivadavia era prácticamente utópico pensar que una obra así pudiera comenzar y terminar”, agregó.

Sobre la obra del acueducto, el gobernador indicó que Comodoro Rivadavia “es la ciudad que más obras recibió en el marco del Plan Galina”, incluyendo “la obra pública más importante de las últimas décadas”.

“Ya contamos con la garantía soberana y estamos próximos a firmar el contrato. Además, se está finalizando la repotenciación, que es una condición necesaria para avanzar con el acueducto, y se va a comenzar por el tancaje, lo que permitirá dar una primera respuesta mientras se avanza hacia la solución definitiva”, detalló.

TERMINAR LAS OBRAS

Torres subrayó la importancia de realizar un seguimiento permanente de cada intervención. “Es parte de la gestión darle seguimiento a las obras, en el marco de un plan de infraestructura que tiene que demostrarles a todos los contribuyentes que sus impuestos van a donde tienen que ir”, afirmó.

“Es fundamental que entre todos auditemos las obras y que podamos seguir en tiempo real que las cosas se hagan bien, de manera transparente, y que nunca más nos roben la plata”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario contrastó las obras actuales con las consecuencias de la emergencia climática de 2017. “Lo que pasó entonces fue una prueba de que se robaron la plata y de que hubo vecinos que atravesaron una situación sumamente difícil. Hoy demostramos que las cosas se pueden hacer bien”, concluyó.

PROTECCIÓN DEL CHENQUE

La obra de protección costera busca resguardar el sector de Kilómetro 3 frente a la erosión marítima, reducir el impacto del oleaje sobre el Cerro Chenque y preservar infraestructura estratégica para Comodoro Rivadavia.

Los trabajos, ejecutados por la empresa EDISUD S.A., contemplan la construcción de un enrocado preparado para resistir mareas altas y extraordinarias. Para ello, se utilizan piedras de entre 300 y 500 kilogramos para el núcleo de la estructura y bloques de entre 5.000 y 7.000 kilogramos para la coraza exterior.

Las tareas incluyen la extracción de piedra de alta densidad en Cerro Dragón, mediante voladuras y selección de material, y el traslado de los bloques hasta el frente de obra. Actualmente, la intervención registra un avance del 15%.

Un estudio técnico realizado en octubre de 2008 ya había advertido sobre la necesidad de intervenir en este sector. La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, permitirá reducir los riesgos asociados a la erosión marítima y brindar una respuesta estructural a una problemática histórica de la ciudad.

SISTEMA MODULAR EN LA RUTA 3

Por su parte, el Sistema Modular sobre la Ruta Nacional N° 3 registra un avance del 35% y apunta a recuperar sectores deteriorados de uno de los principales corredores viales de la Patagonia.

La intervención comprende la reparación de losas y baches, el fresado y repavimentación de distintos tramos de calzada, la eliminación preventiva del ahuellamiento, el recambio de barandas de seguridad, la limpieza de alcantarillas y tareas de hormigonado.

Los trabajos se concentran sobre la avenida Hipólito Yrigoyen —especialmente en el cruce con calle Ducos y su continuidad con Pellegrini— y en las inmediaciones de la Escuela Provincial N° 1.

La obra permitirá mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y optimizar la conectividad en una vía central para el transporte de cargas, el turismo y la circulación cotidiana de los vecinos de Comodoro Rivadavia.