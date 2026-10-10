El siniestro ocurrió este sábado por la mañana, a la altura de la curva del Papa. El prófugo tenía 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

El conductor que chocó contra un árbol huía de otra colisión en el centro

Un hombre de 50 años que conducía alcoholizado protagonizó un accidente este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 3, a la altura de la curva del Papa. El conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol mientras era perseguido por otro automovilista, quien aseguró que momentos antes había sido colisionado en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:55, cuando personal de la Comisaría Mosconi intervino en el lugar tras recibir un aviso por un accidente con personas lesionadas. Al arribar, los efectivos encontraron una Ford EcoSport detenida a un costado de la ruta y un Peugeot 307 que había impactado contra un árbol.

El Peugeot era conducido por un hombre de 50 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 43. Ambos presentaban heridas en el cuero cabelludo y manifestaban dolores, por lo que se solicitó una ambulancia. Tras ser asistidos en el lugar, fueron trasladados al Hospital Regional para realizarles los estudios correspondientes.

Al ser entrevistado por la Policía, el conductor de la Ford EcoSport, de 21 años, manifestó que el Peugeot lo había chocado en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia, dentro de la jurisdicción de la Seccional Primera, y que luego el otro automovilista había escapado.

Ante esa situación, comenzó a seguirlo. Durante la persecución, al llegar a la altura de la curva del Papa, el conductor del Peugeot perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol.

Según informaron fuentes policiales, al conductor del Peugeot se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

A raíz de ello, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro del vehículo, que quedó a disposición del Tribunal de Faltas.

Por último, se dio intervención a la Fiscalía y se solicitó la participación de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.