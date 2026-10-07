Dos muertos en la Ruta 3: el camionero dio positivo en cocaína y marihuana

El conductor fue dado de alta del Hospital Regional y quedó vinculado a una investigación por homicidio culposo.

El camionero involucrado en el fatal accidente ocurrido el domingo por la noche sobre la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Garayalde, fue dado de alta este miércoles del Hospital Regional y quedó vinculado a una investigación por homicidio culposo en accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió pasadas las 20 del domingo 4 de octubre, a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta Nacional N° 3, cuando un Volkswagen Gol que circulaba en sentido Comodoro Rivadavia-Trelew protagonizó un choque frontal con un camión.

Como consecuencia del violento impacto, dos hermanos de 28 y 30 años, ambos oriundos de Trelew, murieron en el lugar. En tanto, una joven de 22 años que viajaba como tercera ocupante del automóvil sufrió lesiones de consideración, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

Los hermanos habían viajado desde Trelew hacia Comodoro Rivadavia para acompañar a un menor que participaba de un torneo de fútbol infantil y que forma parte de las divisiones de Racing Club de Trelew.

Tras el accidente, el conductor del camión fue trasladado al Hospital Regional debido a las lesiones que sufrió, entre ellas un golpe en la cabeza. Durante su internación se le practicó una extracción sanguínea para realizar los correspondientes análisis toxicológicos.

El resultado de esos estudios arrojó presencia de cocaína y marihuana, según se estableció a partir de la muestra de sangre obtenida durante la internación.

El dato fue incorporado a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las eventuales responsabilidades penales derivadas del siniestro.