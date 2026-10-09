Los centros de adultos mayores profundizan sus políticas de integración

Los centros sociorecreativos para adultos mayores de los distintos barrios concretaron nuevas celebraciones de cumpleaños de sus integrantes, con el fin de fomentar la integración comunitaria.

Este viernes, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante actividades diseñadas especialmente para las personas mayores que concurren habitualmente a los grupos sociorecreativos que funcionan en los distintos barrios de zona norte y sur.

En este marco, los festejos, por un lado, efectuados en la sede de la Dirección General de Adultos Mayores, en barrio 13 de Diciembre, y por otro, en el Centro de Día de Atención Integral “Papa Francisco” de Km. 8, combinaron ejercicio físico, estimulación cognitiva y meriendas compartidas, para fortalecer el bienestar emocional de sus participantes. En el primero, el grupo “Red por la Vida” festejó los 90 años de Rosario Avezuela, mientras que, en el segundo encuentro, se celebraron los 70 años de Silvia Tula.

Sobre dichos encuentros, desde el área de Adultos Mayores se puso en valor la concreción de estos eventos que cumplen un rol fundamental para elevar la autoestima y mantener un buen estado de ánimo de los participantes, y remarcaron que la mayor importancia tiene que ver con una cuestión de socialización.

En la misma línea, remarcaron que muchas veces estas actividades representan la única oportunidad que tienen de festejar su cumpleaños, ya que algunos de ellos no tienen familia, por lo que encontrarse con sus pares y compartir ideas, historias y problemáticas es sumamente importante a nivel emocional.

Cabe destacar que, desde el área interviniente hacen hincapié en políticas públicas que abarcan tres ejes fundamentales que se trabajan en los distintos grupos socio-recreativos: la sociabilización, el aspecto físico y el estado cognitivo.