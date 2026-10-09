Choque en la Avenida Yrigoyen terminó con el secuestro de una moto

Un accidente de tránsito que ocurrió anoche sobre la colectora de la Avenida Hipólito Yrigoyen finalizó con el secuestro de un motovehículo, luego de que el personal policial interviniente constatara la falta total de documentación reglamentaria para circular.

Fue alrededor de las 20:30 en la intersección de la mencionada arteria con la calle Tirso López.

En el lugar se vieron involucrados un automóvil Renault Duster conducido por un hombre de 40 años y una motocicleta Gilera Smash 110 en la que se desplazaba un joven de 25 años.

Ambos rodados circulaban en sentido norte-sur por la colectora de la avenida al momento de producirse la colisión. Al arribar el personal de la Comisaría Seccional Tercera, se constató que ninguno de los conductores presentaba lesiones ni dolencias físicas, por lo que no fue necesaria la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias médicas.

Sin embargo, al verificar la documentación exigida por las leyes de tránsito, los efectivos constataron que el conductor del rodado menor carecía de todo tipo de papeles del vehículo. Por tal motivo, los uniformados labraron el acta de infracción correspondiente y procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta, la cual fue trasladada y alojada en el patio de la dependencia policial a disposición del Juzgado de Faltas local.