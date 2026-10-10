Un Peugeot 207 colisionó contra una Ford EcoSport y terminó incrustado contra un árbol. No hubo personas heridas.

Choque en la Curva del Papa: un conductor dio positivo con 1,27 g/l

Un fuerte choque se registró este sábado alrededor de las 6 de la mañana sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la denominada Curva del Papa. El siniestro involucró a un Peugeot 207 y una Ford EcoSport y, pese a la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con la información publicada por Del Mar Digital, el Peugeot 207 impactó contra la Ford EcoSport que circulaba por el sector y, tras la colisión, terminó incrustado contra un árbol a un costado de la ruta.

Tras el accidente, se realizó un test de alcoholemia al conductor del Peugeot, que arrojó un resultado positivo de 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

A pesar de los daños ocasionados por el impacto, no hubo que lamentar personas heridas.