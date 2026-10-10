La agresión ocurrió este sábado alrededor de las 4 de la madrugada en un local del barrio Industrial.

Una mujer perdió un diente tras recibir un cabezazo en una cervecería

Una mujer de 31 años resultó lesionada durante una agresión ocurrida este sábado, cerca de las 4 de la madrugada, en una cervecería ubicada sobre la calle Pedro Pablo Ortega, en el barrio Industrial, en jurisdicción de la Seccional Tercera.

De acuerdo con la denuncia, la víctima se encontraba en el interior del establecimiento junto a un grupo de amigas cuando otra mujer se acercó y le propinó un cabezazo en el rostro. En principio, el ataque se habría producido sin que mediara una discusión previa.

Como consecuencia del golpe, la mujer perdió una pieza dental y sufrió el aflojamiento de otras dos. Además, presentó golpes e inflamación en el rostro.

Tras el episodio, el personal de seguridad privada retiró del local a la presunta agresora, de 35 años. Posteriormente, efectivos policiales intervinieron en el lugar y procedieron a su detención.

La mujer quedó alojada en una dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención, en la que se determinarán los pasos judiciales a seguir.