Detuvieron a una mujer con pedido de captura desde hace dos años

Personal policial la identificó cuando caminaba junto a otra mujer por el barrio Ceferino Namuncurá.

Alrededor de las 23 del sábado, personal policial de la División Canes, en el marco de tareas de patrullaje preventivo, observó en la esquina de calles Martín Fierro y Almafuerte, del barrio Ceferino, la presencia de dos mujeres por lo que se realizó un control de sus identidades.

Al verificar sus datos en el sistema, se constató que una de ellas registraba un pedido de captura vigente. Este había sido dispuesto por la jueza Daniela Arcuri el 12 de julio de 2024.

En consecuencia, se procedió a la detención de Gilda Abril B. (20 años), quien quedó a disposición de la autoridad judicial.