Los controles del domingo por la noche y la madrugada del lunes dejaron 12 actas y tres vehículos trasladados al Corralón Municipal.

Alcohol al volante en Comodoro con siete conductores infraccionados

Siete conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia realizados en distintos puntos de Comodoro Rivadavia entre la noche del domingo y las primeras horas de este lunes.

Durante los procedimientos se labraron 12 actas por infracciones, siete de ellas vinculadas con la presencia de alcohol en los conductores.

Tres vehículos fueron trasladados al Corralón Municipal. Los otros cuatro conductores con alcoholemia positiva quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes.

Los operativos nocturnos tuvieron como objetivo detectar infracciones y prevenir siniestros viales.