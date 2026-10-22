Othar recibió a la Juventud Sindical y dialogó sobre el empleo juvenil

El mandatario mantuvo un encuentro con dirigentes sindicales locales y referentes de distintas provincias, espacio en el que analizaron la situación laboral de los jóvenes y se plantearon la construcción de propuestas conjuntas frente a la desocupación.

Este jueves, el intendente Othar Macharashvili se reunió con integrantes de la Juventud Sindical -entre ellos representantes locales y de distintas provincias- para analizar la creciente desocupación en el sector y los desafíos que atraviesa el mundo del trabajo en el país, compartiendo realidades regionales con el fin de debatir alternativas que permitan ampliar las oportunidades laborales para las nuevas generaciones.

En ese contexto, el Ejecutivo Municipal puso en relieve la importancia de sostener espacios de diálogo con las organizaciones sindicales y los distintos sectores de la comunidad, “como una herramienta que promueve el intercambio de ideas y la construcción de propuestas que contribuyan a dar respuesta a una de las principales preocupaciones sociales: el acceso de los jóvenes al trabajo”.

Por su parte, el flamante titular de la Juventud Sindical, Cristian Bahamonde destacó la importancia de la reunión con el intendente. “Fue una buena charla, una charla debate sobre cómo está la situación del trabajo y el empleo de los jóvenes. Hoy no hay trabajo; por el contrario, hay mucha desocupación. Estuvimos debatiendo y tratando de que surja alguna idea o propuesta para contrarrestar esta situación”, señaló.

“Era importante que el intendente viera el trabajo que viene haciendo la Juventud Sindical de acá y que pudiera conocer a los compañeros de la Juventud Sindical nacional”, expresó Bahamonde, quien valoró la participación de dirigentes provenientes de distintas provincias. Asimismo, destacó que el intercambio permitió conocer las distintas realidades laborales del país y dimensionar las dificultades que atraviesan los jóvenes para acceder a un empleo.