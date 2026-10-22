Julieta Miranda será la nueva secretaria de Desarrollo Humano y Familia

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia confirmó este jueves que el actual secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas presentó su renuncia al cargo por motivos personales a partir del próximo 31 de octubre y en su reemplazo asumirá la actual subsecretaria del área, la licenciada Julieta Miranda.

Miranda es licenciada en Trabajo Social y posee una vasta experiencia en el funcionamiento interno de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Previo a su desempeño como subsecretaria, ejerció responsabilidades de conducción como directora general de Políticas Públicas Sociales y, con anterioridad, estuvo al frente del Centro de Promoción Barrial (CPB) 30 de Octubre. Este recorrido le otorga un manejo integral de los programas y líneas de acción que ejecuta la cartera.