Ventisca del Valhalla vuelve con dos días de combate y fantasía

El encuentro será el 30 y 31 de octubre en El Hangar, con música en vivo, misiones, circo y concursos. Tres facciones protagonizarán una historia que involucrará al público.

La disputa entre guerreros, brujos y criaturas mágicas tendrá al público como protagonista en la segunda edición de Ventisca del Valhalla. El encuentro de fantasía medieval regresará el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en El Hangar, con una programación que crece a dos jornadas y combina combates con espadas, música en vivo, disfraces, juegos y espectáculos circenses.

La respuesta a la primera edición fue decisiva para organizar este regreso. Quienes impulsan el proyecto destacaron el acompañamiento de los asistentes, que se acercaron pese al clima y participaron de las propuestas con sus propias caracterizaciones.

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“Muy contentos de ver cómo tanta gente fue caracterizada y cómo el Ventisca se pobló con seres de un mundo fantástico”, expresaron los organizadores Giuliana y Denis en comunicación con El Patagónico. Aquella experiencia también permitió aprender a coordinar los tiempos y las actividades, además de probar ideas cuya recepción todavía desconocían. Entre ellas, los combates con espadas, que convocaron a los asistentes a formar rondas y sumarse al juego.

Foto: @koshkatam

El proyecto había surgido de los encuentros entre Giuliana y Denis, quienes comenzaron a fabricar sus propias espadas después de que Giuliana conociera el soft combat durante una estadía en Neuquén. Esa práctica compartida entre amigos tomó forma de evento y tuvo su primera edición el 17 de julio en El Hangar (Ex Trahuill).

Para esta nueva convocatoria, la cantidad de actividades previstas llevó a extender la programación. También influyó la colaboración con Carnival, el evento que sucederá al encuentro medieval durante la noche del sábado.

Foto: @koshkatam

TRES FACCIONES Y UNA HISTORIA COMPARTIDA

Esta vez, el universo del Valhalla estará atravesado por un conflicto entre tres grupos con distintas creencias y objetivos. Los Feéricos, criaturas mágicas de la naturaleza, protegerán el equilibrio y lo antiguo; los Guerreros confiarán en su fuerza y sus habilidades para resolver las disputas mediante el combate; y los Brujos estarán ligados a la práctica de la magia y la búsqueda de conocimiento.

Matías Cevilan será el encargado de narrar esa historia durante ambas jornadas. El viernes, las facciones defenderán sus ideales en el campo de batalla. El sábado, sus decisiones podrán reparar las diferencias o profundizar el conflicto.

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Los asistentes podrán involucrarse a través de misiones, desafíos y encuentros con personajes distribuidos en el lugar. A los tablones de misiones utilizados en la primera edición se sumarán participantes caracterizados que propondrán actividades y entregarán premios exclusivos.

“La idea es que cada persona pueda convertirse en parte de la historia, descubrir desafíos y encontrarse con personajes que harán que cada jornada sea diferente”, señalaron los organizadores.

Foto: @koshkatam

VIERNES DE ESPADAS Y MUSICA EN VIVO

La primera jornada se desarrollará de 18 a 23 y tendrá como eje el soft combat, una práctica que utiliza réplicas seguras de espadas para recrear enfrentamientos.

La apertura estará dedicada a los más chicos, que deberán unir fuerzas para derrotar a un enemigo común. A las 19 se presentará La Bruja Lunar con un espectáculo de fuego y, a las 20, llegará Hostile Mad’s Wave. Durante el concierto habrá espadas disponibles para quienes quieran sumarse al combate frente al escenario.

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La banda volverá después de su participación en la primera edición, cuando su presentación alentó al público a acercarse y participar. Los organizadores buscan sostener ese cruce entre música y combate como una tradición del encuentro.

A las 21:30 comenzarán los enfrentamientos por lista, con premios especiales para los ganadores.

DISFRACES, MAGIA Y UN CRUCE HACIA CARNIVAL

El sábado, las puertas abrirán a las 16. La programación comenzará a las 17 con un baile guiado y continuará a las 18 con un acústico del Vikingo. A las 19 habrá un nuevo espectáculo de magia de fuego.

El desfile y el concurso de disfraces serán a las 20. Quienes quieran mostrar su vestuario podrán participar del desfile, mientras que la competencia tendrá tres categorías: caracterización, armas y armaduras, y confección textil.

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En caracterización se evaluarán la interpretación del personaje, el maquillaje, la actuación y los detalles. Las otras categorías reconocerán la creación o personalización de armas, escudos y armaduras, y el trabajo de diseño y elaboración de prendas.

Mino Cosplay y Kazuma integrarán el jurado. Los premios serán aportados por los mercaderes del encuentro y la competencia estará reservada a mayores de edad. Los menores recibirán un premio de participación.

A las 21:30 se realizará un concurso de cerveza para mayores de edad, con tres cupos. El desafío consistirá en beber un vaso en el menor tiempo posible y terminar con un grito vikingo.

El cierre llegará a las 22 con El Brujo y los Entes. Su presentación dará paso a la intervención de artistas de Carnival, con payasos, propuestas circenses y personajes que marcarán la transición entre ambos universos.

JUEGOS, HECHIZOS Y MERCADERES

Durante las dos jornadas habrá juegos de mesa de temática medieval y fantástica a cargo de La Galera de Moriarty, que acompañará a los participantes y explicará las reglas a quienes se acerquen por primera vez.

También se ofrecerá una actividad inspirada en Witch Hat Atelier, con creación de hechizos mediante dibujos de formas y líneas, utilizando plumas y tinta casera. El sábado se sumará una mesa de iniciación a los juegos de rol, guiada por Emiliano.

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La feria reunirá artesanos y mercaderes con puestos ambientados, mientras que la propuesta gastronómica incluirá nombres de fantasía. Quienes quieran participar como feriantes podrán completar un formulario para integrar la lista de espera ante posibles vacantes.

Asistir con vestuario temático será opcional. Desde la organización invitaron a explorar prendas, maquillaje y objetos disponibles en casa para crear un personaje propio.

ORGANIZACIÓN, ENTRADAS Y PARTICIPACION

La coordinación y planificación general están a cargo de Giuliana. Denis participa como coorganizador y trabaja en la decoración junto con Claudia y el equipo de Carnival. A ellos se suman los personajes que acompañarán las misiones y los desafíos.

“Queremos aportar un sentimiento de pertenencia y ofrecer un espacio donde puedan dar rienda suelta a su creatividad e ingenio en un entorno seguro”, expresaron.

Hasta las 20, la programación estará orientada a chicos y adultos, con juegos, misiones, espectáculos y combates infantiles. Después de ese horario, las actividades se dirigirán principalmente al público adulto. Para quienes concurran con niños, se recomienda el acompañamiento de una persona adulta responsable y consultar previamente la programación.

La venta de entradas fue anunciada a través de Passcore, con un precio de lanzamiento de $4.000 hasta agotar esa tanda, anticipadas a $6.000 y un valor en puerta de $10.000. La plataforma permite pagar mediante Mercado Pago, con billetera, débito o crédito, y aplica un recargo del 10%.

Los combates por lista y los concursos contarán con formularios de inscripción. La programación y las novedades se podrán consultar en las cuentas de Ventisca del Valhalla en Instagram, Facebook y TikTok.