El festival Sudestada vuelve con música nueva y primeros escenarios

Fiorenza Hernández y Juan Coliqueo preparan la segunda edición para el 14 de noviembre en Mujeres de la Patria. Habrá artistas de distintos estilos, un DJ set y una puesta visual hecha a mano.

La segunda edición del festival Sudestada comenzó a tomar forma apenas terminó la primera. Fiorenza Hernández y Juan Coliqueo se quedaron con ganas de organizar otra fecha, reunir a más artistas y mejorar lo que habían aprendido entre preparativos, recitales e imprevistos.

Ahora, desde Neuquén, trabajan para volver a Comodoro Rivadavia el 14 de noviembre con un encuentro que sumará música en vivo, un DJ set y stands en el Centro Cultural Mujeres de la Patria.

El festival conserva una intención que acompañó su nacimiento en Sótano Pub, donde el año pasado tocaron diez bandas. Abrirles un lugar a proyectos que buscan sus primeras oportunidades sigue siendo parte de la propuesta. En esta edición compartirán la programación músicos que participaron del encuentro anterior, otros que trabajarán por primera vez con la organización y artistas que debutarán frente al público.

“Hay artistas que nunca se presentaron en vivo. Entonces va a ser como su debut también en este evento y es lo que estamos buscando porque es la esencia, justamente”, explica Fiorenza en comunicación con El Patagónico.

Para Juan, el punto de partida permanece en el encuentro entre quienes hacen música y quienes se acercan a escucharla. “La esencia de Sudestada es compartir un buen momento con amigos y artistas”.

MAS DE 32 PROYECTOS Y UNA SELECCIÓN COMPARTIDA

La convocatoria se abrió mediante un formulario destinado a propuestas de Comodoro y Neuquén. La organización pidió información sobre estilos, integrantes, trayectoria y necesidades técnicas. Se inscribieron más de 32 proyectos.

“Cuando me enteré de la cantidad de artistas que se habían postulado, no lo podía creer”, recuerda Juan. La cantidad y la calidad de las propuestas hicieron más difícil la selección, que trabajaron entre ambos.

Fiorenza cuenta que buscaron variedad de estilos y coordinaron con los participantes la disponibilidad para la fecha y los ensayos. Juan espera que esa diversidad también permita construir relaciones que continúen después del festival.

“Buscamos que la pasemos bien entre todos y podamos potenciarnos entre artistas para futuras fechas”, señala.

El acompañamiento incluye publicaciones individuales para difundir a quienes integran la programación. La intención es que el trabajo de comunicación también ayude a dar a conocer sus carreras y sus canciones.

PRODUCIR DESDE OTRA CIUDAD

La distancia atraviesa buena parte de los preparativos. Las conversaciones con artistas y colaboradores se sostienen mediante mensajes y grupos de WhatsApp. En agosto, durante una visita a Comodoro, aprovecharon para acercarse a Mujeres de la Patria y conversar sobre las necesidades del evento.

Juan identifica una dificultad concreta en esa organización a distancia. “La falta de presencia en Comodoro” limita sus posibilidades de movilizarse para vender entradas y realizar algunas tareas de difusión. Ahí aparece la ayuda de amigos que colaboran con la distribución de tickets, la decoración y los insumos.

El reparto de responsabilidades combina funciones y tareas compartidas. Fiorenza se ocupa de la administración, la edición, la publicidad y la coordinación con artistas y ventas. Juan concentra su trabajo en la parte económica y también participa en los videos, las ideas de difusión y la gestión de entradas.

“Nos complementamos al momento de organizar y darle vida a las ideas que se nos van ocurriendo para el evento”, explica Juan.

El presupuesto se construye alrededor de las necesidades del lugar, el sonido, la decoración y los insumos. También contemplan productos, regalos y sorpresas para el público.

La primera edición les dejó aprendizajes sobre los tiempos de preparación. Fiorenza recuerda el estrés y los inconvenientes que atravesaron entonces. Para esta nueva fecha buscaron anticipar confirmaciones y mantener un contacto más frecuente con los participantes.

“De eso aprendimos a tener las cosas listas desde mucho tiempo antes”, cuenta.

Juan ya tenía una experiencia inicial con la organización de sus presentaciones solistas. Sudestada amplió ese aprendizaje hacia los presupuestos, la coordinación de artistas y los distintos formatos de publicidad.

View this post on Instagram

RECORTES, DIARIOS Y UNA CAMARA ENCENDIDA

La identidad visual del festival se apoya en el collage y las piezas hechas a mano. En la primera edición, Fiorenza confeccionó un diario con fotografías de las bandas y firmas de los artistas que fue sorteado durante la noche.

Para este encuentro preparan nuevas sorpresas y proyectan un rincón de fotos con diarios e imágenes del festival anterior. También prevé rehacer la bandera de papel que utilizaron entonces. La intención es profundizar esa estética y darle mayor presencia en la ambientación.

El trabajo visual se extiende a los videos de difusión. La escritura de guiones, las grabaciones y la edición se convirtieron en otra parte de la producción. Según Fiorenza, esos contenidos les permitieron llegar a más personas y recibir consultas de artistas interesados en participar.

Para mejorar la calidad comenzaron a grabar con el celular de Juan e incorporaron micrófonos. Ambos, además, iniciaron la carrera de Producción Cinematográfica Integral en la ENERC.

La exposición frente a cámara les planteó desafíos personales. Fiorenza tuvo que acostumbrarse a aparecer en los videos y trabajar sobre su propio perfeccionismo. Juan también reconoce la timidez, aunque encuentra disfrute en ese proceso compartido.

“Es muy entretenido y la paso muy bien con Fio haciendo los videos”. A los conocimientos que incorpora en la carrera suma otra herramienta que está aprendiendo con ella, la edición.

SUDESTADA. PROD. FEST Y EL SALTO HACIA UNA PRODUCTORA PROPIA

La idea de crear Sudestada.Prod.Fest surgió después de la mudanza a Neuquén. Con la experiencia del primer festival, Fiorenza y Juan comenzaron a pensar cómo darle continuidad al trabajo y organizar eventos durante el año en distintas ciudades.

“Cuando nos mudamos a Neuquén dijimos que teníamos muchas ganas de hacer otro evento, con un montón de bandas otra vez”, recuerda Fiorenza. De esas conversaciones nació la propuesta de constituir una productora que pudiera llevar sus encuentros a otros lugares.

El nombre también acompañó esa ampliación. Sudestada Under había identificado la primera fecha; la incorporación de otros formatos y la posibilidad de producir fuera de Comodoro los impulsaron a buscar una identidad que abarcara ese crecimiento. Así llegaron a Sudestada.Prod.Fest y al lema “Desde el sur para el mundo”.

Fiorenza diseñó el logo y comenzó a trabajar en la identidad de la cuenta. Después recuperaron el flyer del primer encuentro y compartieron la iniciativa con amigos que aportaron ideas y colaboración. Entre ellos menciona a Maxi Agustín, quien había sido bajista de su banda y actualmente vive en Buenos Aires, y a Gastón Miguel, vinculado con la organización del sonido.

La productora fue tomando forma con esa red de apoyo y una intención que ambos sostienen hacia adelante. “Con Sudestada queremos llevar el evento a otras provincias y ampliar y profesionalizar tanto el evento como nosotros como artistas”, plantea Juan.

JCR MUSIC Y LAS CANCIONES COMO PELICULAS

El 14 de noviembre, Juan tendrá una doble responsabilidad como organizador y artista. Su proyecto, JCR Music, nació de una pasión por el canto que lo acompaña desde chico y de la búsqueda de una identidad para sus canciones.

En sus comienzos grababa y producía tanto la música como los videos que publicaba en YouTube. Después conoció a NEO (Nicolás Cárdenas), quien lo acercó a su estudio y, más adelante, a GAZ! (Gastón Miguel), con quien desarrolló el sonido de sus primeros álbumes.

“Yo veo mis canciones como películas donde cierro mis ojos y puedo ver cada escena con claridad”. La escritura suele comenzar con poemas y versos que después trabaja hasta encontrar una melodía y una forma propia. Busca que esas letras puedan ser dedicadas y que quienes las escuchen se reconozcan en ellas.

La mudanza a Neuquén tuvo un peso importante en su segundo álbum, Metanoia. La producción a distancia con GAZ! exigió coordinación y un intercambio de ideas para desarrollar el disco.

Actualmente trabaja en canciones que prevé dar a conocer en 2027. Entre sus obligaciones laborales y la preparación del festival, el proceso de composición se volvió más lento. Por estas semanas, su atención está concentrada en Sudestada.

Para el show anticipa un repertorio con canciones propias y versiones para “saltar y gritar”. Antes de subir al escenario, buscará dejar encaminados los horarios y las necesidades de artistas, público, stands y DJ set. El acompañamiento de Fiorenza será parte de ese equilibrio entre producir y cantar.

“Tocar en Comodoro para mí es como cantar en mi pieza, es mi lugar en el mundo para ser yo”. Ese vínculo también aparece en los recuerdos cotidianos que asocia con sus canciones, desde esperar el colectivo hasta volver del trabajo.

EL REGRESO DE FIORENZA Y LOS PROXIMOS PASOS

Para Fiorenza, la vuelta también reúne los cambios que atravesó durante el año. La llegada a Neuquén implicó alejarse de la ciudad donde había comenzado su recorrido musical y buscar espacios para tocar en un lugar en el que todavía tenía pocos vínculos.

La adaptación le permitió revisar su manera de trabajar y abrirse a otros formatos. “Las cosas, si uno tiene ganas de hacerlas, están dentro de uno, sin importar el lugar donde te estés desenvolviendo”.

En paralelo, está produciendo un EP y un segundo álbum, materiales que también tendrán lugar en el encuentro.

Con Sudestada, ambos quieren avanzar hacia nuevas fechas en Neuquén y Buenos Aires y profesionalizar el trabajo de la productora. El próximo paso será esta segunda edición en Comodoro, donde volverán a compartir las tareas de organización con sus propias presentaciones.

“Organizar y tocar en el Sudestada me hace sentir orgulloso del camino que recorrí para llegar hasta acá y de todo lo que aprendí”, dice Juan.