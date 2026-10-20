El exvocalista de Quinto Elemento se presentará con su propia banda en El Sótano. La Cuarta Voz Producciones organiza la fecha.

Gonzalo Garay le pone voz a uno de los festejos del Día del Comercial

El Día del Comercial tendrá una de sus celebraciones en Sótano Pub con Gonzalo Garay al frente de su propia banda. El cantante, que fue voz de Quinto Elemento, protagonizará una noche de música en vivo preparada especialmente para la ocasión.

Con la producción de La Cuarta Voz Producciones, la propuesta convocará al público de los comerciales a compartir el festejo.

Para Garay, será una oportunidad de presentar su proyecto actual y reencontrarse con quienes conocen su recorrido como vocalista. Las puertas abrirán a las 22.

Las entradas anticipadas cuestan $12.000 y estarán disponibles desde este miércoles 21 de octubre en La Rockería, ubicada en Pellegrini 864, y en la barbería El Faro, en Tucumán 336. También pueden solicitarse al teléfono 2974349709.