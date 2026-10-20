Cierra ciclo de capacitaciones para fortalecer el comercio local

El programa impulsado por el Municipio de Rada Tilly concluyó diez encuentros orientados a brindar herramientas para la gestión, comercialización y crecimiento de los negocios locales.

El sábado se realizó el cierre del ciclo de capacitaciones de Rada Tilly Impulsa, el programa de Fortalecimiento Comercial impulsado por el Municipio de Rada Tilly, a través del área de Desarrollo Económico Local (DEL), con la participación de la consultora Humma RH.

La jornada reunió a quienes formaron parte de los diez encuentros de capacitación y propuso un espacio de intercambio para revisar los avances alcanzados, recuperar los aprendizajes del proceso y definir acciones concretas para aplicar en sus negocios.

A lo largo del ciclo, comerciantes y emprendedores trabajaron sobre herramientas vinculadas con la mentalidad emprendedora, los modelos de negocio, las ventas, el marketing digital, la inteligencia artificial aplicada al comercio, las estrategias de comercialización, las finanzas, los costos, los aspectos impositivos y la planificación del crecimiento.

“Estos encuentros que hoy finalizan son el gran comienzo de algo que se viene construyendo desde Rada Tilly pero principalmente con el compromiso, el esfuerzo y el involucramiento de los emprendedores y comerciantes que se sumaron al programa”, detalló la intendenta Mariel Peralta.

La iniciativa se enmarca en una estrategia del Municipio para acompañar al comercio de cercanía, un sector fundamental para la economía local y la vida comunitaria. En un contexto marcado por la desaceleración económica y la caída del consumo, fortalecer las capacidades de gestión y adaptación de los negocios resulta clave para afrontar los desafíos actuales.

Rada Tilly Impulsa integra tres líneas de trabajo: capacitación y desarrollo comercial, alivio fiscal y regularización administrativa. A través de estas herramientas, el programa busca acompañar a comerciantes y emprendedores en la toma de decisiones, mejorar la gestión de sus actividades y generar condiciones para sostener y proyectar sus negocios.

El programa continúa abierto para quienes quieran adherirse para gestionar la exención en el pago de la habilitación 2026. En 2027 se prevé continuar las capacitaciones abordando temáticas en profundidad, sumando carga horaria y enfocando en la práctica.