Pronostican un martes con lluvias fuertes y máxima de 13°C

La jornada tendrá chaparrones desde la mañana, lluvias fuertes durante la tarde y nuevas precipitaciones hacia la noche. También se esperan ráfagas de hasta 59 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 20 de octubre una jornada inestable, con lluvias en distintos momentos del día y temperaturas bajas.

Durante la mañana se esperan chaparrones, con una temperatura cercana a los 9°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%. El viento soplará del norte entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde se prevén lluvias fuertes, con una máxima de 13°C. El viento rotará al sudeste y tendrá una intensidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche continuarán las lluvias, con una temperatura estimada en 10°C, viento del sudeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.