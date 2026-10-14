Miércoles fresco y con lloviznas por la mañana en Comodoro

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada fresca, con algo de inestabilidad durante las primeras horas y cielo mayormente nublado durante el resto del día.
Por la mañana se esperan lloviznas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40% y una temperatura cercana a los 9°C. El viento soplará del este entre 13 y 22 km/h.
Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo permanecerá mayormente nublado, la probabilidad de lluvias bajará a entre 0 y 10% y la temperatura alcanzará una máxima de 15°C. El viento rotará al norte y mantendrá velocidades similares.
Durante la noche se prevén unos 12°C, cielo mayormente nublado y viento del noreste entre 13 y 22 km/h, con baja probabilidad de precipitaciones.