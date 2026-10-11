El domingo se cubre de nubes con una máxima de 17 grados

Este domingo tendrá una mañana parcialmente nublada y cielo cubierto hacia la tarde en Comodoro Rivadavia y alrededores.

El domingo 11 de octubre comenzará con una temperatura de 8°C y nubosidad parcial. Durante la tarde, el cielo estará nublado y el termómetro alcanzará los 17°C, mientras que por la noche la temperatura descenderá a 13°C.

El viento soplará del norte durante toda la jornada. Por la mañana tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h. Para la tarde y la noche se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

El lunes 12 continuará con abundante nubosidad y temperaturas de entre 9 y 18°C. Hacia la noche se prevén chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. Las ráfagas oscilarán entre 51 y 59 km/h durante la madrugada, la mañana y la tarde.

Para el martes 13 se espera cielo mayormente nublado, con 9°C durante la madrugada y la mañana y 16°C hacia la tarde y la noche. El viento llegará del sur a velocidades de entre 7 y 12 km/h, y la probabilidad de precipitaciones será de entre el 0 y el 10%.