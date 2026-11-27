Un hombre circulaba armado por la calle, en el barrio La Floresta, descartó una pistola durante la fuga y terminó amenazando a la policía con un cuchillo antes de ser reducido.

Amenazó a la policía con un cuchillo y fue detenido en La Floresta

Un hombre de 41 años fue detenido el jueves a las 21:30 en el barrio La Floresta tras exhibir un arma de fuego, intentar huir y amenazar a los efectivos policiales con un cuchillo.

El hecho ocurrió cuando personal del Grupo de Respuesta e Intervención Múltiple (GRIM) realizaba patrullajes preventivos en la intersección de las calles Orquídeas y Misiones. En ese punto se detectó la presencia de un transeúnte que caminaba con un arma de fuego en la mano. Al percatarse de la proximidad de la policía, el individuo ocultó el armamento en su cintura y emprendió la fuga a pie.

Durante el seguimiento, el sospechoso ingresó al patio de un inmueble sobre la calle Misiones al 3160, lugar donde descartó una pistola marca Bersa —presuntamente de calibre 9 milímetros— y un teléfono celular.

Posteriormente, el individuo ingresó a su domicilio particular y reapareció en la vía pública empuñando un cuchillo. Según constataron los efectivos intervinientes, el hombre comenzó a "increpar al personal e intentó resistirse al arresto", por lo que las fuerzas de seguridad debieron utilizar la fuerza mínima e indispensable para lograr su aprehensión.

El operativo estuvo supervisado por el jefe de la Unidad Regional de Comodoro y el jefe de la Comisaría Seccional Cuarta. El aprehendido quedó a disposición de la justicia bajo la intervención del fiscal Dr. Ovalle, imputado por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, atentado y resistencia a la autoridad.