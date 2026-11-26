El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó las condenas de Eduardo Castelblanco y Diego Pascal por abuso sexual agravado y tentativa de homicidio con ensañamiento.

El ataque ocurrió entre la noche del 25 y el 26 de abril de 2025 en una vivienda del barrio Cerro Solo. Según la denuncia, el hombre compartía bebidas alcohólicas con dos conocidos cuando ambos comenzaron a golpearlo y luego lo agredieron sexualmente. La víctima logró escapar y llegó al Hospital Regional.

Tras la primera internación, el hombre se retiró del hospital por decisión propia antes de recibir el alta. Volvió tres veces a la guardia por fuertes dolores de cabeza. En la última visita sufrió una convulsión y quedó internado en terapia intensiva en estado crítico. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que presentaba lesiones graves en la cabeza y el hígado, compatibles con la golpiza. Su muerte se conoció el 17 de mayo, tras cinco días en terapia intensiva.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Adrián Cabral. La División Policial de Investigaciones y el Ministerio Público Fiscal allanaron la vivienda donde ocurrió el ataque y secuestraron prendas con manchas de sangre y otros elementos para la causa. El dueño de la casa fue detenido poco después del hecho. El segundo sospechoso fue identificado y arrestado cinco días más tarde. Ambos quedaron en prisión preventiva por cuatro meses.

En una etapa anterior del proceso, la Fiscalía había pedido penas de hasta 20 años. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado que fijó 12 años de prisión para Eduardo Castelblanco y 11 para Diego Pascal. Ambos fueron declarados responsables de abuso sexual con acceso agravado y tentativa de homicidio agravado por ensañamiento.

El pleno del Superior Tribunal de Justicia de Chubut revisó el acuerdo del juicio abreviado y los fundamentos de la sentencia antes de confirmar las dos condenas. La resolución fue adoptada por Silvia Bustos, Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Javier Raidan, Maro Vivas y Andrés Giacomone.