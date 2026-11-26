La víctima alertó a la Policía sobre la presencia de su expareja en el domicilio. El hombre fue detenido.

Fue a dañarle la casa a su expareja en Fracción XV

Un hombre de 37 años fue detenido durante la noche del miércoles, luego de ser señalado como el presunto autor de daños ocasionados en la vivienda de su expareja, ubicada en el barrio Fracción XV.

El episodio se registró alrededor de las 23:40, cuando la víctima se comunicó telefónicamente con la Policía para denunciar que su expareja se encontraba en su domicilio, situado sobre una calle identificada aún con un número de Código, y estaba provocando daños en el inmueble.

Ante el aviso, personal de la Unidad Operativa Zona Sur se dirigió al lugar y constató que una de las ventanas del frente de la vivienda presentaba daños.

En ese momento, los efectivos observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga. La víctima lo identificó como el presunto responsable de los destrozos, por lo que fue interceptado y detenido.

El sospechoso, identificado como Eladio L., de 37 años, fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.