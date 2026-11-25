El dominio correspondía a otra motocicleta y tenía un pedido de secuestro por una causa de presunto hurto.

Personal policial de la Seccional Quinta secuestró una motocicleta Guerrero Trip de 110 cc que tenía un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por presunto hurto. El rodado fue interceptado durante un patrullaje preventivo realizado este martes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17:45, en Cabo Valdéz y Carlos Ocampo, cuando los efectivos identificaron a un hombre de 39 años que circulaba a bordo de la motocicleta.

Al solicitarle la documentación, constataron que el conductor no tenía licencia de conducir, cédula de identificación, seguro obligatorio ni documentación que acreditara la propiedad del vehículo. Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente.

Sin embargo, al consultar el dominio colocado en el sistema federal SIFCOP, los efectivos advirtieron una irregularidad: la patente arrojaba los datos de otra motocicleta, una Gilera Smash.

Frente a esta inconsistencia, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la División Sustracción de Automotores, cuyo personal se presentó en la dependencia policial a las 19:34 para realizar una inspección del rodado.

La verificación permitió establecer que la Guerrero Trip tenía un pedido de secuestro vigente desde el pasado 19 de noviembre, en el marco de una investigación por presunto hurto de automotor.

Finalmente, por disposición de la fiscal interviniente, la motocicleta quedó secuestrada en la Seccional Quinta, a la espera de que se completen y eleven las actuaciones correspondientes.