En el marco del 25N, la secretaria de la Mujer, Mari Cativa, advirtió que las denuncias aumentan año tras año y recordó que la dependencia cuenta con una guardia de 24 horas en Dorrego 732.

La Secretaría de la Mujer de Comodoro Rivadavia recibió cerca de 400 denuncias por violencia de género en lo que va de 2026. Su titular, Mari Cativa, dio a conocer la cifra este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en diálogo con radio La Petrolera.

Cativa explicó que la intervención de la Secretaría incluye un proceso de acompañamiento para resguardar a las mujeres y que, en algunos casos, esa asistencia ya concluyó. “Lamentablemente las cifras van aumentando año tras año”, señaló.

La funcionaria pidió sostener la concientización y revisar las políticas públicas de seguridad. Recordó el caso reciente de una mujer de Comodoro que salió a caminar y no regresó a su casa. También señaló que las estadísticas disponibles a nivel nacional son incompletas.

La sede de Dorrego 732 está abierta a toda la comunidad y cuenta con una guardia las 24 horas. Allí, las mujeres pueden solicitar atención psicológica, asesoramiento legal o acompañamiento. Cativa también las invitó a participar de las actividades que desarrollan las licenciadas en Trabajo Social de la Secretaría.

“La situación social y económica que se vive en estos tiempos hace que la violencia ya empiece por casa”, sostuvo Cativa. En ese contexto, mencionó la falta de oportunidades laborales y las dificultades para sostener un hogar, especialmente para las mujeres que tienen a sus hijos a cargo.