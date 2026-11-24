El equipo femenino de maxi básquet participará en Mar del Plata en categoría +50. Representará al país bajo el nombre de Argentina Fénix.

Fénix lleva a Comodoro Rivadavia y a la Argentina a los International Maxi Games

El maxi básquet femenino de Comodoro Rivadavia tendrá representación internacional. Fénix será protagonista de los International Maxi Games 2026, una competencia que reúne a deportistas de diferentes países y que se desarrolla del 24 de noviembre al 4 de diciembre en Mar del Plata.

El conjunto comodorense competirá en la categoría +50 y representará al país bajo la denominación Argentina Fénix, llevando también la bandera de Comodoro Rivadavia a un escenario internacional.

La clasificación fue el resultado de una gran actuación en el 6° Campeonato Regional del Sur, organizado por la Federación Femenina de Maxibásquet de Argentina (FFeMAR), que se disputó del 24 al 26 de abril en Cipolletti, Río Negro.

TRES DESAFIOS

INTERNACIONALES

El fixture ya está definido y Argentina Fénix tendrá tres presentaciones durante la fase clasificatoria.

El debut será este vierness, a las 9, frente a Argentina Oillers, en el gimnasio Once Unidos. El segundo compromiso llegará el sábado 28, a las 12:30, ante Ecuador, en el gimnasio SMATA. Finalmente, el domingo 29, desde las 10:45, se medirá con Brasil.

La competencia continuará con las semifinales previstas para el lunes 30 de noviembre, con los cruces a definir según los resultados de la etapa clasificatoria.

LA DELEGACION COMODORENSE

El plantel estará integrado por 14 jugadoras, con Claudio Necol como director técnico y Flavia Amaya y Marcela Peralta Secco como asistentes.

Las representantes de Fénix serán Leonor Avila, Analía Bahamonde, Karina Verónica Bravo, Deolinda Sarita Carrizo, Claudia De la Vega, Natalia Djaparidze, Karina Hisgen, Claudia Alejandra Leonori, Nora del Valle Marcial, Silvia Mónica Olmedo, Mercedes Sánchez Thevenet, María Clara Schwighofer y Angélica Segovia.

UNA CITA INTERNACIONAL PARA EL DEPORTE MAXI

Los International Maxi Games representan una de las grandes convocatorias internacionales del deporte para mayores de 30 años. Mar del Plata será sede de esta edición, que prevé la participación de más de 15.000 atletas de diferentes partes del mundo, en alrededor de 40 disciplinas deportivas.

Con una propuesta que combina competencia, integración y camaradería, el encuentro reunirá a deportistas de distintas generaciones y países.

Para Fénix, será mucho más que una participación deportiva: la posibilidad de representar a la Argentina, mostrar el crecimiento del maxi básquet femenino de Comodoro Rivadavia y llevar a una competencia internacional el trabajo, la constancia y un grupo que sigue haciendo historia dentro y fuera de la cancha.