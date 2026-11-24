El torneo, donde Argentina defenderá el título, se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028, con la presencia de 16 selecciones.

La Copa América regresará a Estados Unidos en el verano de 2028, en un torneo que se jugará del 9 de junio al 9 de julio, con 16 selecciones participantes, anunciaron este martes la CONMEBOL y la Concacaf.

Las dos confederaciones ampliaron la alianza estratégica que firmaron en 2023. Esa alianza ya llevó la Copa América 2024 a territorio estadounidense. Los consejos de ambos organismos aprobaron la extensión. Será la tercera vez que la Copa América se celebra en Estados Unidos desde su primera edición en el país en 2016.

La 49ª edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo tendrá 25 jornadas. Participarán las 10 asociaciones miembro de la CONMEBOL y seis representantes de la Concacaf.

Los seis equipos de la Concacaf se clasificarán por mérito deportivo en la Copa Oro 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de ese año. Con este formato, el torneo regional de la Concacaf también sirve como eliminatoria para la Copa América.

Según las confederaciones, el torneo quiere aprovechar el interés que dejaron el Mundial 2026 y la Copa Oro 2027, y afianzar a Norteamérica como sede de grandes torneos internacionales.

Las sedes, los estadios, el calendario de partidos y los detalles del proceso de clasificación de la Concacaf se darán a conocer más adelante, dijeron los organismos.

"La CONMEBOL Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano", afirmó Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA. "En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra alianza histórica con la Concacaf".

Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y vice de la FIFA, dijo que el acuerdo dará a seis selecciones de la región "una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo". También dijo que la alianza refuerza la "importancia competitiva" de la Copa Oro.

"Después de nuestra colaboración en 2024, nos complace unir fuerzas nuevamente para traer la CONMEBOL Copa América a nuestra región en 2028", agregó Montagliani.

La edición 2024 de la Copa América en Estados Unidos coronó a Argentina como bicampeona del torneo continental al vencer a Colombia en la final disputada en Nueva York, en un torneo marcado por críticas a las dimensiones y condiciones de las canchas en algunos estadios, por incidentes de violencia entre aficionados en las gradas y por la falta de seguridad en las entradas a los estadios.