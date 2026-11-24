El plantel entrenó este martes con diez jugadores y sin sus seleccionados, además del DT Pablo Favarel.

Con un plantel reducido de diez jugadores y sin la presencia de sus internacionales ni del DT Pablo Favarel, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó a los entrenamientos de cara a su participación en la Basketball Champions League Americas.

El primer triangular del Grupo C se desarrollará del 12 al 14 de diciembre en Paysandú, Uruguay. Gimnasia, actual campeón de la Liga Nacional, debutará el 13 ante Pinheiros de Brasil y al día siguiente se medirá con el local Biguá.

Posteriormente, la segunda ventana se jugará del 16 al 18 de enero en San Pablo, Brasil, mientras que el cierre del grupo tendrá lugar del 10 al 12 de febrero en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.

Los jugadores que tomaron parte de la práctica de este martes fueron los mayores Valentín Forestier, Obiajulum Okafor, Amar Sylla y Emiliano Toretta -trabaja de forma liviana-, más los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, los hermanos Natalio y Santino Santacroce, y Tiago Olagüe.

Por su parte, el alero Martiniano Dato y el pívot Carlos Rivero se encuentran trabajando desde el lunes en Zárate, provincia de Buenos Aires, con la preselección argentina que se prepara para la 5ª Ventana de los Clasificatorios FIBA -Bahamas y Canadá serán los próximos rivales- con miras al Mundial de Qatar 2027. En esa concentración también está el entrenador Pablo Favarel, ya que forma parte del cuerpo técnico nacional que lidera el cordobés Pablo Prigioni.

Asimismo, el base Sebastián Carrasco y el escolta Felipe Inyaco se sumaron a la selección de Chile, el ala pívot Anyelo Cisneros se incorporó al representativo de Venezuela, mientras que Marcos Chacón y el juvenil Yoscar Dinza lo hicieron al de Cuba.

El plantel, dirigido por los asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, volverá a practicar este miércoles para continuar con su puesta a punto.

Cabe destacar que Gimnasia, luego de afrontar el primer triangular de la BCLA, retomará la fase regular de la Liga Nacional para visitar el 19 a Olímpico de La Banda y dos días después a Quimsa de Santiago del Estero.