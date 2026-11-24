En diferentes escenarios de juego se disputaron partidos de la fase clasificatoria del torneo formativo y ahora se vienen los Finales Four.

La Liga Integración Binacional de básquet completó su fase regular

El fin de semana largo se jugaron en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Pico Truncado, partidos que completaron la fase regular del torneo ACRB-Liga Integración Binacional, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.

En ese contexto, los equipos chilenos de Astros de la Patagonia y Club Básquetbol Coyhaique, vinieron a la región para visitar, a Comisión de Actividades infantiles, La Fede Deportiva, Gimnasia y Náutico Rada Tilly.

La jornada, que arrancó el último viernes en la sede de la CAI, se terminó de completar este lunes en el gimnasio Ex – PAE “Municipal de Truncado, con la presentación de los equipos de la rama femenina de Gimnasia ante sus pares de Escuela Truncado.

De esa manera, se completó la fase regular del certamen de básquet formativo, y se vienen los cuadrangulares -Final Four- en cada una de las categorías.

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Panorama – Comodoro – Rada Tilly

VIERNES 20

En Comisión de Actividades Infantiles – 4ª fecha

- CAI 63 / Astros de La Patagonia 64 (Infantiles M).

- CAI 50 / Astros de La Patagonia 70 (Cadetes M).

- CAI 67 / Astros de La Patagonia 70 (Juveniles M).

SABADO 21

En el gimnasio Diego Simón – 10ª fecha

- La Fede Deportiva 71 / Astros de La Patagonia 48 (Cadetes M).

- La Fede Deportiva 80 / Astros de La Patagonia 33 (Juveniles M).

En Náutico Rada Tilly – 1ª fecha

- Náutico Rada Tilly 34 / Club Coyhaique 40 (Cadetes F).

- Náutico Rada Tilly 36 / Club Coyhaique 29 (Juveniles F).

En el Socios Fundadores – 3ª fecha

- Gimnasia "Blanco" 85 / Astros de La Patagonia 47 (Infantiles M).

- Gimnasia "Blanco" 55 / Astros de La Patagonia 80 (Cadetes M).

- Gimnasia "Blanco" 77 / Astros de La Patagonia 51 (Juveniles M).

DOMINGO 22

En el Socios Fundadores – 13ª fecha

- Gimnasia 71 / Club Coyhaique 50 (Cadetes F).

- Gimnasia 76 / Club Coyhaique 40 (Juveniles F).

En el gimnasio Diego Simón - 10ª fecha

- La Fede Deportiva 60 / Club Astros de La Patagonia 46 (Infantiles M).

En el gimnasio Diego Simón – 14ª fecha

- La Fede Deportiva 36 / Club Coyhaique 31 (Cadetes F).

- La Fede Deportiva 46 / Club Coyhaique 17 (Juveniles F).

En el gimnasio Cemento Comodoro – 10ª fecha

- Petroquímica 20 / Náutico Rada Tilly 59 (Mini F).

- Petroquímica 22 / Náutico Rada Tilly 33 (Cadetes F).

LUNES 23

En el gimnasio Cemento Comodoro – 5ª fecha

- Petroquímica 20 / Club Coyhaique 0 (Cadetes F).

Panorama – Pico Truncado

VIERNES 20

En el gimnasio Municipal Ex–PAE – 11ª fecha

- Escuela Pico Truncado 58 / Club Coyhaique 53 (Cadetes F).

- Escuela Pico Truncado 53 / Club Coyhaique 41 (Juveniles F).

LUNES 23

En el gimnasio Municipal Ex–PAE – 2ª y 7ª fecha

- Escuela Pico Truncado 18 / Gimnasia 75 (Mini F).

- Escuela Pico Truncado 31 / Gimnasia 58 (Infantiles F).

- Escuela Pico Truncado 54 / Gimnasia 53 (Cadetes F).

- Escuela Pico Truncado 47 / Gimnasia 78 (Juveniles F).