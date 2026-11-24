La pileta del Club Huergo fue sede de cierre del programa que promueve el Estado municipal a través de Comodoro Deportes, la Dirección General de Deportes y que apadrina Pan American Energy.

En la pileta del Club Ingeniero Huergo, se realizó el cierre del programa de natación de los Juegos Comunitarios, destinado a niños, pre adolescentes y adultos mayores.

Fue con la presencia de Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, profesores, coordinadores del programa, junto con vecinalistas y las familias de los nadadores. Participaron del cierre alrededor de 400 chicos.

El programa de Natación Barrial se llevó adelante, en forma simultánea y gratuita los días sábados, destinado a niños, pre adolescentes y adultos de distintos barrios de la ciudad, en los natatorios del Club Huergo, Pueyrredón, y Centro de Encuentro de Km.8.

La iniciativa Natación Barrial de los “Juegos Comunitarios”, es promovida por el Estado municipal a través de Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. Pan American Energy es la empresa que apadrina este programa todos los años.

Natación barrial convocó durante esta temporada a niños de las edades de 7 a 11 años, pre adolescentes de 12 a 14 años y adultos mayores de más de 55 años. El programa comunitario tiene como principal objetivo brindar las nociones básicas de natación.

Este año, 12 profesores estuvieron a cargo de las clases en las tres piletas de Comodoro, y se trabajó en conjunto con 56 vecinales de zona norte y sur.

Miriam Díaz, responsable del programa de Natación explicó que en la última jornada “participaron cerca de 400 chicos y 60 adultos, que demostraron todo lo aprendido durante el año, se hicieron actividades muy lindas. Las vecinales durante todo el año estuvieron presentes, siempre aportando, acompañando a los nenes y las familias de los chicos, que siempre están presentes. Fue un éxito total este cierre y todos se fueron muy contentos”.