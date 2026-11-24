Tras casi dos kilómetros de natación, 90K de ciclismo y 21K de pedestrismo se ubicó primero en su categoría 40-44 años y fue quinto en la clasificación general.

Marcos Hernández arribó el jueves a La Paz y compitió el fin de semana en la Medio Iron Man en Entre Ríos, donde logró ser quinto en la clasificación general y primero en su categoría, 40 a 44 años, tras 1900 metros de natación, 90K de ciclismo y 21K de pedestrismo.

“Este año he corrido poco, por una cuestión económica. Iba a ir a Valdivia, pero no se pudo por los costos, así que elegimos esta carrera que estaba más accesible en valores. Entrenamos bastante bien, fueron tres meses de entrenamiento de calidad, fondos. Pudimos entrenar para estar de la mejor manera para estar acá, donde gané dos veces en 2023 y 2024”, expresó Hernández previo a su regreso a Comodoro.

“Pudimos conseguir esa tercera medalla y dejar lo más alto posible a Comodoro Rivadavia. Quedé en quinto lugar de la clasificación general, primero en mi categoría. Fueron 4 horas 54 minutos y salió una linda carrera”, destacó.

“Tuve un inconveniente con el zapato de la bici pero lo pude solucionar y andar con normalidad. Corrí bien, en 1h 21m los 21K y bastante conforme con el clima. Había 28 grados y bastante humedad, pero pudimos soportarlo y desafiar este pueblito tan lindo que es La Paz”, añadió.

“Como siempre agradecido a mi familia, al Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez y todo su equipo. A Marcelo Finlez, Distribuidora Laly, Mario Rodríguez del Team Treno, a la masajista Virginia Martínez, a Mariano Ferro y Chubut Deportes, y a Mario Sosa de la Federación Chubutense de Pruebas Combinadas”, sentenció el atleta Marcos Hernández.