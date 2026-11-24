El Argentino llegó a su fin en Comodoro Rivadavia, con una destacada actuación de los seleccionados de la Asociación Austral, que logró el 3º puesto en Sub 14 y Sub 16 Damas, y Sub 14 Caballeros.

Comodoro Rivadavia fue escenario de una nueva edición del Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey Pista 2026, que se desarrolló del 19 al 22 de noviembre, con dos sedes de competencia y la participación de seleccionados de distintas regiones del país.

Durante cuatro jornadas, las categorías Sub 14 Damas, Sub 16 Damas y Sub 14 Caballeros protagonizaron encuentros de gran nivel deportivo, en un certamen que volvió a poner en valor el crecimiento y desarrollo del hockey pista en la región patagónica.

Las finales y premiación se desarrollaron en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, donde estuvo presente el director General de Deportes Municipal, Martín Gurisich, junto a autoridades organizativas de la Asociación Austral, deportistas, cuerpos técnicos y público en general.

La Asociación Austral de Hockey cerró su participación con un balance positivo, logrando subir al podio en las tres categorías. Los seleccionados locales consiguieron tres medallas de bronce, coronando el trabajo realizado por jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes.

Por su parte, la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped fue la gran ganadora del campeonato, al quedarse con los tres títulos en disputa.

En Sub 16 Damas el campeón fue la mencionada Santacruceña, escoltados por Bariloche y Austral; en Sub 14 Damas mismo campeón, con Tierra del Fuego y Austral completando el podio. Santacruceña repitió en Sub 16 Caballeros, con Bariloche A y Austral cerrando el podio.

RECONOCIMIENTOS INDIVIDUALES

Además de la premiación por equipos, durante la jornada de cierre se distinguió a los jugadores y arqueros más destacados del torneo, también a quienes sobresalieron en las finales, además de destacarse el trabajo de los equipos arbitrales.

En Sub 16 Damas hubo distinción para Mora Rodríguez Castellano (mejor jugadora del torneo y de la final) y Justina Lucía Jurado González (mejor arquera). Ambas integrantes de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped.

En Sub 14 Damas, las mejores fueron Francesca Delia Chorny de Austral (mejor jugadora del torneo), Josefina Haag Fontana de Asociación Santa Cruz Norte (mejor arquera) y Juliana Cettour Poma de Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped (mejor jugadora de la final).

En Sub 14 Caballeros los premiados fueron Facundo Amendolia de Austral (mejor jugador del certamen), Ignacio Zatarain de Asociación Bariloche A (mejor arquero) y Ciro Villagra Moraes de la Asociaciín Santacruceña de Hockey Pista y Césped (mejor jugador de la final).

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Posiciones finales

Sub 14 Damas

1º Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped

2º Federación de Tierra del Fuego

3º Asociación Austral

4º Asociación Bariloche

5º Asociación Santa Cruz Norte

Sub 14 Caballeros

1º Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped

2º Asociación Bariloche A

3º Asociación Austral

4º Federación de Tierra del Fuego

5º Asociación Bariloche B

6º Asociación Santa Cruz Norte

Sub 16 Damas

1º Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped

2º Asociación Bariloche

3º Asociación Austral

4º Federación de Tierra del Fuego

5º Asociación Santa Cruz Norte