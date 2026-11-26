El incidente se produjo en Saavedra al 1.000. Los policías demoraron al conductor de una camioneta. Le incautaron una pistola y drogas.

Un hombre de 39 años fue detenido este jueves a la tarde en calle Saavedra al 1000, en el sector alto del centro de Comodoro Rivadavia, tras haber sido denunciado por disparar al aire desde una camioneta.

Según el informe policial, todo empezó cerca de las 15:10, cuando un llamado al 946 alertó sobre tiros efectuados por alguien vestido de negro. Cuando los policías hablaban con una testigo en el lugar, pasó una Toyota Hilux; el conductor pegó un volantazo para esquivarlos y chocó contra un poste de luz a la altura de Saavedra 1082.

La testigo lo señaló en el acto. Al bajarlo y revisar el vehículo, los agentes vieron una pistola negra sobre el asiento del conductor, con 13 balas en el cargador y una en recámara, además de vainas servidas, una gorra, anteojos y la camioneta, que fue secuestrada.

También hallaron un envoltorio con 0,3 gramos de cocaína.